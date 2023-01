L’ex de Shakira, Gerard Piqué, devient public avec la nouvelle fille Clara Chia Marti, 23 ans, après avoir été brûlée en diss track

À peine deux semaines après que Shakira a sorti un morceau cinglant “BZRP Music Session #53” apparemment à propos de son ex Gerard Piqué, l’ancien footballeur a rendu public sa relation avec Clara Chia Marti.

Piqué, un ancien défenseur du FC Barcelone, a posté une photo sans légende sur son Instagram avec Marti, que Shakira semble également appeler dans sa chanson.

Shakira et Piqué étaient ensemble depuis 11 ans avant de se séparer cet été. Les ex partagent deux fils ensemble, Milan et Sasha, respectivement 10 et 7 ans.

“Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons”, a confirmé le duo dans un communiqué commun en juin. “Nous demandons l’intimité en ce moment pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre priorité maximale. Merci d’avance pour votre compréhension et votre respect.”

Les rumeurs entourant l’infidélité de Piqué ont tourbillonné après que le couple a annoncé leur séparation. Selon Page six, les fans ont remarqué que Marti était en arrière-plan d’un appel Zoom que Piqué avait fait en 2021.

Une source proche de Shakira a déclaré au point de vente que la chanteuse lauréate d’un Grammy Award avait été “dévastée d’apprendre que cette femme se sentait clairement chez elle dans la maison qu’elle partageait avec ses enfants”.

Dans la dernière chanson de Shakira, qui a été traduite de l’espagnol vers l’anglais par Billboard, la chanteuse commente la fin apparemment désordonnée de sa relation.

“Désolé bébé, j’aurais dû te jeter dehors il y a un moment / Une louve comme moi n’est pas pour les débutants / Une louve comme moi n’est pas pour les gars comme toi / Je suis trop bien pour toi, et c’est pourquoi tu suis avec quelqu’un comme toi.”

L’homme de 45 ans donne également plus de détails sur la jeune nouvelle petite amie de Piqué, qui a maintenant 23 ans.

“Je te souhaite bonne chance avec mon supposé remplaçant / Je ne sais même pas ce qui t’est arrivé / Je vaux deux sur 22 [year old]», chante l’artiste de « Hips Don’t Lie ». « Vous avez échangé une Ferrari contre une Twingo / Vous avez échangé une Rolex contre une Casio / Vous allez vite, ralentissez / Beaucoup de temps à la salle de sport, mais votre cerveau a besoin un peu de travail aussi.”

Piqué n’a pas tagué Marti sur sa photo, mais semble suivre un compte privé avec moins de 200 abonnés sous le même nom.