L’ex de Seann Walsh, un rat d’amour strict, rompt son silence avec un post révélateur alors qu’il s’inscrit à I’m A Celeb

L’ex-petite amie de l’ancienne star de Strictly Seann Walsh a rompu son silence après qu’il a été révélé qu’il s’était inscrit à I’m A Celebrity.

Rebecca Humphries a été dévastée en 2018 lorsque Seann l’a trompée avec sa partenaire de danse Strictly Katya Jones lors d’une soirée bien arrosée.

Leur relation a pris fin peu de temps après et Rebecca a suivi une thérapie pour l’aider à résoudre ses problèmes de confiance.

L’actrice et auteure, qui a publié un mémoire sur l’estime de soi, a accusé Seann de l’avoir allumée au gaz et a juré de ne plus jamais lui parler.

S’adressant à Instagram ce matin, elle a partagé un message faisant la promotion des services de l’association caritative Women’s Aid.

Il disait : « Je ne sais pas qui a besoin de ça aujourd’hui, mais @womens_aid fait le travail de Dieu. Il y a tellement de façons d’entrer en contact si les choses ne vont pas bien.

“Quelqu’un d’autre vous qualifiant de” trop sensible “est abusif, car cela vous maintient confiné et plus sûr pour eux. Vous n’êtes pas sensible, trop émotif, dramatique pour vous sentir pris au piège ou impuissant dans une relation. Vous méritez de vous sentir en sécurité. L’amour peut être difficile, mais le véritable amour ne fait pas de mal.

“Il convient de rappeler que même s’il est très courant pour les femmes de subir ce type de traitement, ce n’est pas une question de genre.”

Le Sun a contacté le représentant de Rebecca pour un commentaire.

Les patrons d’ITV espèrent que le comique de rat amoureux Seann, 36 ans, dira enfin tout sur son câlin avec sa partenaire professionnelle Katya, 33 ans.

La bande dessinée n’est jamais entrée dans les détails de sa romance avec Katya et les patrons d’ITV espèrent que la vie dans la jungle donnera à Seann, 36 ans, l’occasion idéale de tout dire enfin.

Une source a déclaré: “Seann est une signature incroyable pour I’m A Celebrity et c’est un vrai coup pour ITV.

“Son câlin avec Katya est le plus gros scandale à avoir jamais frappé Strictly. Les gens en parlent encore.

“Seann a plaisanté sur son câlin avec Katya dans ses sketches comiques mais il n’a jamais parlé en détail de leur relation.

“La vie dans la jungle est ennuyeuse et ces longues heures autour du feu de camp seraient le moment idéal pour que Seann parle.

«Il ne peut pas hésiter non plus, car il est surtout connu pour ce bisou.

« Il est peu probable que ses camarades de camp n’en parlent pas. Ce ne sera pas une tâche facile pour Katya ou les personnes brûlées par leur romance.

Seann devrait rejoindre la pop star Boy George, la bande dessinée Babatunde Aleshe et Olivia Attwood de Love Island dans la prochaine série.

ITV a déclaré: “Nous annoncerons notre programmation plus près de la transmission.”

Le soleil a révélé comment Seann et Katya, 33 ans, se sont rencontrés après une séance d’alcool dans un pub lors de l’émission en octobre 2018.

Des photos les montraient en train de se bécoter dans la rue et ils ont ensuite dû apparaître sur Strictly spin-off It Takes Two pour parler de ce qui s’était passé.

Ils ont été rejetés strictement trois semaines après que leur romance a été rendue publique.

Des mois plus tard, Katya a mis fin à son mariage avec son compatriote Strictly pro Neil Jones, 40 ans.

Seann a été largué publiquement par l’actrice Rebecca.

Elle a publié une déclaration, affirmant que tout au long de sa relation, Seann l’avait “éclairée au gaz”. Il est apparu plus tard qu’il avait eu une aventure avec Emily Atack dans le dos de Rebecca.

Seann a déclaré l’année dernière que le baiser de Katya avait “détruit” sa carrière.

