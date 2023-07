L’ex de Salman Khan, Somy Ali, qualifie son agresseur de grande superstar capable de faire et de défaire la carrière des gens

L’ex de Salman Khan, Somy Ali, devient encore une fois énigmatique avec son message et l’appelle une grande superstar et son agresseur. Somy cible souvent Salman Khan et a allégué des abus physiques, mais la star de Tiger 3 choisit souvent de garder le silence, et cette fois aussi, l’ex-actrice Somy Ali, qui vit aux États-Unis, a pris une fouille indirecte à la superstar et a mentionné qu’il était son agresseur et a affirmé que beaucoup lui demanderaient de déposer le message, mais elle n’a peur de personne et se soucie des jugements.

Somy est allée sur son Instagram et a partagé un long message crypté avec ses multiples dernières photos et a écrit, on me dira de supprimer les messages. Je serai interrogé sur ma santé mentale. On me racontera des commérages à propos d’un problème d’alcool (l’ironie), mais je continuerai parce que vous n’avez pas subi toute cette humiliation et toutes ces formes de torture et d’abus alors que personne ne s’est rangé de votre côté parce que votre agresseur est une grande star et que vous êtes amis avec lui. Il peut faire ou défaire votre carrière. Vous avez cru vos amis et vous avez supposé qu’ils prendraient position pour vous et que vous saviez tout parce que vous leur avez littéralement dit et ils en ont été témoins plusieurs fois. »

Parlant d’une fouille de l’image humaine de la superstar, Somy a ajouté: « Puis-je ajouter un très bon être humain a déclaré que cet agresseur est un très » pyara insaan « , rappelez-vous que je cite un acteur pour qui j’ai le plus grand respect, mais je sachez aussi pourquoi il est dans une impasse. Pointez ici, vous ne me ferez jamais taire et cela aussi aura une fin, un film d’horreur avec une fin très heureuse. Et avant que vous ne trolliez des âmes pitoyables, commencez à tirer vos blasphèmes à ma façon, juste non que je ne les lis pas et que je n’ai pas le temps. Vous n’aviez pas à vivre ma vie. Vous n’étiez pas derrière ces portes closes et vous avez l’audace de prétendre connaître ma vie, mes incidents et tout ce que je enduré. ».

Somy ne semble pas encore oublier son passé amer avec Salman Khan, alors qu’elle écrit son long message, elle hashtag le nom de l’acteur sur son message, « Ce que j’ai vécu, que ce soit bon ou mauvais, vous ne le savez pas. Vous ne faites que spéculer et être cruel envers un être humain qui ne vous a rien fait. Réfléchissez-y s’il vous plaît, pas seulement pour moi, mais pour de nombreuses autres personnes victimes d’intimidation en ligne. Mettons fin à cela s’il vous plaît. Cela doit cesser. #croire #libertéd’expression #myvérité #salmankhan #somyali ». Récemment, dans une interview, Salman Khan s’est qualifié de malchanceux en amour.