L’ex de Porsha Williams dit qu’elle est “trop ​​tard” pour la fête de détatouage

Dans l’actualité du désordre post “Messy-co”…

Dans un article récent, Dennis McKinley, propriétaire de The Original Hot Dog Shop et ex-fiancé de Porsha Williams, s’est rendu sur Instagram avec une nuance subtile lorsqu’il a publié “J’ai été couvert le mien, tu es en retard mon bébé (avec une croix, un cœur et des émoticônes du signe dollar).”

Bien qu’il n’ait pas tagué la fille Bravo, les fans ont supposé que son message concernait les tatouages ​​​​assortis de croix, de cœur et de signe dollar que le couple s’est réunis en 2018. La déclaration de Dennis fait suite à la vidéo de Porsha sur la tentative de se faire enlever un tatouage .

Détatouage des poteaux de Porsha :

L’ancienne star de #RHOA a récemment posté une vidéo d’elle-même dans un cabinet médical tentant de retirer le tatouage de son cou, se tortillant et criant à propos de la douleur. On voit la professionnelle du détatouage tenter de se faire tatouer juste derrière l’oreille, en s’assurant d’obtenir le tatouage qu’elle a eu lors d’une relation avec son bébé papa, et non l’AUTRE tatouage sur son cou du deuxième prénom de son NOUVEAU fiancé Simon, Lyore.

Remarquez, Simon a aussi un tatouage pour commémorer son histoire d’amour avec Porsha. Simon’s, qui était son tout premier tatouage, lit “Porsha” en lettres cursives.

La vidéo de retrait de tatouage de Porsha a été publiée sur son Instagram avec la légende :

“Babyyyyyy, je suis partant pour le détatouage, mais Hunty, je reviendrai quand j’aurai de la crème anesthésiante !! « Ça va le faire. Je suis dehors. #ImmédiatementNon #Suppression de tatouages »

Porsha et Dennis sont sortis ensemble pendant un an avant de se fiancer Septembre 2018, deux mois seulement après avoir appris qu’elle était enceinte. Les deux ont accueilli une petite fille Pilar Jhena McKinley en mars 2019. Porsha et Dennis se sont séparés et ont rompu leurs fiançailles pour la première fois en 2019 au milieu de Dennis admettant qu’il avait triché pendant qu’elle était enceinte. Ils ont ravivé leur romance et se sont réengagés mais ont mis fin définitivement aux choses en 2020.

Dans ce qui pourrait être une réponse à la pêche à la traîne de Dennis, Porsha a récemment publié un carrousel de photos d’un séjour au Costa Rica et a partagé un message sur ce qu’il faut faire lorsque votre monde devient “chaotique ou désordonné”.

“Si votre monde extérieur devient chaotique ou désordonné et que vous perdez de vue votre centre, tournez-vous vers la nature”, lit-on dans le post. “Les saisons changent. Les tempêtes déferlent et cessent. La pluie tombe un jour et le soleil brille un autre. Les feuilles meurent et tombent pour fleurir avec dynamisme et potentiel la saison suivante.

Inclus dans le carrousel était un poste de Porsha levant les deux doigts du milieu.

Simon Guobadia a récemment loué Porsha

Simon, qui a récemment célébré l’obtention du diplôme de niveau scolaire de 3 de ses enfants, a pris un moment pour chanter les louanges de son fiancé via IG tout en notant comment lui, Porsha et les mères des enfants co-parent efficacement.

“Enfin, j’ai la chance d’avoir une future épouse en [Porsha] qui aime et soutient notre village, en étant présente dans la vie de chaque enfant, y compris sa propre adorable Pilar (3). Ma prière ce dimanche est que d’autres parents puissent également faire l’expérience de cette même bénédiction – celle de la coparentalité efficace », a conclu Simon. “Maintenant, allons célébrer cette famille.”

Welp Simon, de ta bouche aux oreilles de Dieu.

Espérons que ce dernier tiff entre Porsha et Dennis ne déraille pas leur capacité à coparentalité ENCORE.