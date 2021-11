L’ex de Pete Davidson, Phoebe Dynevor, se rend en ville avec KarJenner Pal Jaden Smith pour une soirée

Quelques jours après que Pete Davidson et Kim Kardashian ont confirmé leur romance avec un tendre PDA, son ex, Phoebe Dynevor, a été aperçue avec la meilleure amie de Kendell Jenner, Jaden Smith, à Malibu.

La Californie est peut-être le troisième plus grand État des États-Unis, mais Hollywood est un petit monde, après tout. Phoebe Dynevor a été aperçu en train de sortir d’une soirée Louis Vuitton parsemée de stars à Nobu Malibu vendredi 19 novembre. Comme le joueur de 26 ans Bridgeton la star a pris congé de la fête – un événement organisé par le directeur créatif de la marque, Nicolas Ghesquière – elle a été photographiée avec Jaden Smith à côté d’elle. Habituellement, Jaden, 23 ans, et Phoebe qui traînent seraient simplement un cas de deux jeunes stars profitant d’un vendredi ensemble. Mais, étant donné qu’il est un ami proche avec Kendall Jenner et son ex, Pierre Davidson, vient de commencer à sortir ensemble Kim Kardashian, c’est un autre exemple de la façon dont les mondes se heurtent souvent à Los Angeles.

Si Phoebe se sentait mal à l’aise avec un ami de KarJenner après que Pete, 28 ans, et Kim, 41 ans, aient confirmé leur relation, elle ne l’a pas montré. L’actrice était plutôt glamour pour cette soirée à Malibu. Elle portait une paire de pantalons à paillettes, un haut noir portant la taille, une veste tout aussi brillante et une paire d’escarpins noirs féroces. Jaden gardé est relativement plus décontracté – pour Jaden, du moins. Le fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith arborait une paire de jeans portant le mot « Transitions » – une pièce de Louis Vuitton – ainsi qu’une veste de moto que beaucoup qualifieraient de « luxe éclectique » avec toutes les différentes couleurs et textures dessus.

Phoebe et Pete sont sortis ensemble pendant environ six mois avant de se séparer en août. L’aventure estivale remplie de PDA n’a pas duré au-delà de la saison, et la distance entre eux n’a pas aidé. Pete s’est impliqué dans sa carrière, « et elle fait la même chose », a déclaré une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à l’époque. « [Plus], avec [the] pandémie [affecting people] se déplacer, c’était juste une corvée entre tout le plaisir qu’ils avaient. La relation a suivi son cours et il n’y a eu «aucun ressentiment» entre eux à la fin.

Pete et Kim ont récemment élevé leur statut de « rumeur » à confirmer avec une paire de photos. Tout d’abord, Pete a posé aux côtés de Kim, Kris Jenner, et Saveur Saveur en portant un pyjama assorti. « Célébrer l’anniversaire de mon fils adoptif Pete Davidson », a écrit Flav en légende de la publication Instagram du 17 novembre, qui comprenait une photo de Pete portant l’horloge emblématique de Flav. Puis, le lendemain, Kim et Pete ont été photographiés se tenant la main alors qu’ils étaient à Palm Springs. Avec Pete prévoyant de faire des prochaines vacances d’hiver les meilleures de tous les temps pour Kim, attendez-vous à plus de PDA avant la fin de 2021.