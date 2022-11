L’ex de Nick Jonas, Olivia Culpo, parle franchement de leur liaison ; dit qu’ils étaient sur le point de se marier

Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont mariés lors d’une cérémonie de rêve en décembre 2018 et depuis lors, le couple a défini des objectifs relationnels majeurs pour leurs fans comme jamais auparavant. Priyanka et Nick sont sortis avec des personnes différentes avant de trouver du réconfort dans les bras l’un de l’autre. Récemment, l’ex-petite amie de Nick, Olivia Culpo, a parlé de leur phase de rencontres. Elle a dit qu’elle pensait qu’ils allaient se marier mais que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Olivia Culpo, qui a remporté le titre de Miss Univers en 2012, a parlé de sa relation avec Nick Jonas dans le premier épisode de son émission de télé-réalité de style Kardashian intitulée The Culp Sisters, où elle et ses sœurs Sophia Culpo et Aurora Culpo partagent un aperçu de leur vie personnelle. des vies.

Olivia a déclaré que sortir avec Nick était une expérience très formatrice pour elle. Elle a déménagé à Los Angeles avec lui alors qu’elle n’avait ni marque ni argent. Elle a dit qu’elle était juste amoureuse mais leur rupture ne lui a laissé aucun sentiment d’identité.

Elle a en outre ajouté que toute son identité était en lui et qu’elle pensait qu’ils pourraient finir par se marier. Elle s’est souvenue de la nuit où ils se sont séparés et comment elle n’arrêtait pas de regarder le plafond de son appartement qu’elle ne pouvait pas se permettre et s’est dit comment elle allait payer le loyer. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait même pas payer l’épicerie. “Ce fut un moment sérieux et crucial pour moi, mais c’est quelque chose qui m’a appris qu’on ne peut pas abandonner”, a conclu Olivia.

Pendant ce temps, Priyanka et Nick sont devenus les fiers parents de leur petite fille Malti Marie que le couple a accueillie au début de cette année via la maternité de substitution. Annonçant l’arrivée de leur bébé, le couple a partagé une déclaration en janvier qui disait : “Nous sommes ravis de confirmer que nous avons accueilli un bébé via une mère porteuse. Nous demandons respectueusement l’intimité pendant cette période spéciale alors que nous nous concentrons sur notre famille. Merci tellement de.”

Le couple a pris soin de partager les photos de leur fille sur Internet. Ils ont toujours caché son visage avec les emojis, en veillant à ce qu’ils ne révèlent pas son visage.