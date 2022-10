L’ex de Nick Cannon, Alyssa Scott, enceinte : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andy Kropa/Invision/AP/Shutterstock

Alyssa Scott va redevenir maman ! L’ancien amoureux de Nick Canonqui a partagé un fils, Zenavec lui avant sa mort en décembre 2021 à l’âge de 5 mois en raison d’une tumeur au cerveau, a annoncé la nouvelle passionnante sur Instagram le 26 octobre. Elle a révélé sa grossesse en partageant une photo (vue ici) d’elle-même berçant un renflement baby bump tout en tenant sa fille de 4 ans Zeelaqu’elle a eu dans une précédente relation.

Plus à propos Nick Canon

«Avec toi à mes côtés…» le mannequin de 28 ans a légendé le doux cliché. Elle a porté une robe bleu vif sans bretelles qui épousait ses courbes maternelles et comportait une fleur sur la hanche droite. Zella a assorti sa maman dans un jean bleu clair et un haut court bleu vif qui présentait la même fleur que la robe d’Alyssa. La star des médias sociaux n’a pas révélé qui est le père. Sans surprise, cependant, plusieurs fans se sont rendus dans la section des commentaires du message pour demander à Alyssa si Nick était le père.

S’il s’agit du bébé de Nick, ce ne serait pas la première fois qu’Alyssa annoncerait une grossesse sans révéler tout de suite que le musicien et personnalité de la télévision de 42 ans est le père. Elle a annoncé qu’elle était enceinte de Zen en mai 2021 avec une magnifique photo Instagram d’elle-même posant sur un rivage rocheux dans une robe bleue dos nu. “Mon fils, je t’aime”, a-t-elle écrit en légende. Elle a ensuite fait allusion à l’identité du père de son fils dans une autre photo de grossesse éclatante en révélant le nom de son fils. “ZEN S. CANNON”, a-t-elle sous-titré une image d’elle-même posant nue sur un lit avec son bébé en pleine croissance.

Alyssa a confirmé que Nick était le père de son bébé à naître le jour de la fête des pères en partageant une photo professionnelle d’eux lors de leur séance de maternité. La photo la montrait appuyée contre un rocher et Nick berçant sa bosse de bébé tout en détournant les yeux de la caméra. “Je vous célèbre aujourd’hui”, a-t-elle écrit dans une légende.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Zen était le premier bébé d’Alyssa et Nick ensemble, mais le septième de Nick au total. Il a d’abord accueilli des enfants dans le monde avec son ex-femme, Mariah Carey. Le couple est désormais coparental de jumeaux de 11 ans Monroe et marocain. Il a ensuite accueilli un fils, Sagon doréavec modèle Cloche de Bretagne en 2017. Il partage également sa fille Reine puissante, 19 mois, et son fils, Rise Messiah, 5 semaines, avec elle. Nick est l’heureux père de jumeaux de 16 mois Sion et Zillionavec Abby De La Rosa, qui est actuellement enceinte de leur troisième enfant ensemble. Enfin, il a un fils de 3 mois, Amour légendaireavec modèle Bre Tiesi et a accueilli sa fille Cole de glace Onyx avec LaNisha Cole en septembre.

Il n’est pas surprenant que Nick ait accueilli autant de nouveaux enfants si proches les uns des autres, car il a expliqué à plusieurs reprises qu’il aura autant d’enfants que l’univers lui permettra d’avoir. “Si Dieu le voit de cette façon, alors c’est ce que je vais continuer à faire”, a-t-il dit TMZ en septembre 2021. En juin de cette année, il a confirmé qu’il se préparait à accueillir plusieurs autres enfants dans sa progéniture grandissante. “Disons-le simplement de cette façon … la cigogne est en route”, a-t-il taquiné sur le Service du bout des lèvres podcast après avoir laissé entendre qu’il avait au moins trois bébés en route.

Lien connexe Lié: Brittany Bell: 5 choses à savoir sur la petite amie de Nick Cannon qui a donné naissance à leur deuxième enfant

Bien qu’il ait certainement haussé les sourcils au sujet de sa grossesse occupée, Nick s’est défendu à plusieurs reprises. “Contrairement à la croyance populaire, je suis probablement occupé tout au long de la journée de mes enfants, plus souvent que l’adulte moyen ne peut l’être”, a-t-il déclaré. La santé des hommes pour leur numéro de mai-juin. “Si je ne suis pas physiquement dans la même ville que mes enfants, je leur parle avant qu’ils n’aillent à l’école via FaceTime et d’autres choses. Et puis quand je suis [in the same city, I’m] conduire mes enfants à l’école, comme m’assurer que je les récupère.

Une personne proche du Wild ‘N Out l’hôte a confirmé ses déclarations lors d’une conversation en septembre avec HollywoodLa Vie. “Nick sait que tout le monde se demande comment il peut faire en sorte que cela fonctionne, mais jusqu’à présent, les choses se passent très bien”, ont-ils déclaré. HL EXCLUSIVEMENT. «Il est hyper vigilant avec son emploi du temps et il s’assure que tout le monde est au courant. Nick veut que tous ses enfants se connaissent et se lient et il en parle à ses enfants plus âgés et est très honnête avec eux.

Un deuxième initié a confirmé que ses différentes copines (avec qui il entretient des relations ouvertes) sont à l’aise avec la situation peu orthodoxe. “Nick a un arrangement similaire avec toutes les mères de ses enfants comme il le fait avec Mariah. Il a une situation de coparentalité incroyable et il essaie de passer le même temps avec tous les enfants », ont-ils expliqué. « Cela a toujours été important pour Nick. Plus il a d’enfants, plus il s’est dispersé, mais il fait un effort concerté pour le faire.