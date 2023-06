Brian Austin Green fait taire les critiques qui prétendent qu’il est un « mauvais père » après que l’acteur a pris la défense de son ex Megan Fox, accusée d’avoir forcé ses fils à porter des robes.

Mercredi soir, Green a répondu à un commentaire d’un utilisateur d’Instagram sur son histoire qui disait : « U [sic] tu es un mauvais père. »

Green a applaudi et a écrit : « Des gens comme ça ont perdu la tête. Pourquoi quelqu’un pense que c’est moralement acceptable d’attaquer des gens comme ça qu’ils n’ont même jamais rencontrés, c’est fou. »

Il a poursuivi : « Faisons mieux en tant que société. Nous le devons aux générations futures. »

MEGAN FOX BLASTS ‘CLOUT CHASER’ TWEETING SUR SES FILS EN ROBES: ‘EXPLOITER L’IDENTITÉ DE GENRE DE MON ENFANT’

Les utilisateurs d’Instagram ont commencé à inonder la plate-forme de médias sociaux de Green après avoir défendu son ex, Megan Fox, au cours du week-end.

Robby Starbuck, ancien candidat républicain au Congrès en Nashville, Tennessee, est allé sur Twitter récemment pour affirmer qu’il avait vu deux des fils de l’ancien couple – ils partagent Noah, 10 ans, Bodhi, 9 ans et Journey, 6 ans – avoir une « panne complète » lorsque Fox « les a forcés » à porter des vêtements de filles. «

Starbuck a déclaré qu’il vivait dans la même communauté fermée que Fox, et que l’incident se serait produit « il y a environ 5 ans ».

Renard pris à Instagram d’appeler Starbuck pour « exploiter l’identité de genre de mon enfant » et être un « chasseur d’influence ».

« J’ai été brûlée sur le bûcher par de petits hommes narcissiques et impuissants comme vous à plusieurs reprises », a-t-elle poursuivi, en insistant sur chaque adjectif sur une ligne de texte distincte. « Et encore [I’m] toujours là. »

« Tu as baisé avec la mauvaise sorcière », a-t-elle ajouté.

En avril 2022, Fox a parlé à Glamour UK et a partagé que son fils aîné, Noah, portait des robes depuis qu’il avait 2 ans.

« J’ai acheté un tas de livres qui traitaient en quelque sorte de ces choses et abordaient un éventail complet de ce que c’est. Certains des livres sont écrits par des enfants transgenres. Certains des livres parlent à peu près de la façon dont vous pouvez être un garçon et porter une robe ; vous pouvez vous exprimer à travers vos vêtements comme vous le souhaitez. Et cela n’a même rien à voir avec votre sexualité. Donc, depuis qu’ils sont très jeunes, j’ai intégré ces choses dans leur vie quotidienne pour que personne on dirait qu’ils sont bizarres ou étranges ou différents », a-t-elle expliqué à propos de leur liberté de s’habiller comme ils l’aiment.

« Je ne peux pas contrôler la façon dont les autres réagissent à mes enfants », a déclaré Fox à Glamour UK. « Je ne peux pas contrôler les choses que d’autres enfants – avec qui ils vont à l’école – ont été enseignées et ensuite répétées.… C’est aussi pourquoi je ne mets pas vraiment mes enfants sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Je suis si fier de mes enfants.

« Noah est un pianiste incroyable. Il peut apprendre le concerto de Mozart en une heure. Je veux que les gens voient ça, mais je ne veux pas non plus que le monde ait accès à cette âme douce et dise toutes les choses que nous savons tous qu’ils ‘ va dire. »

Starbuck a contacté Fox News Digital pour « préciser que je n’attaquais pas les fils de Megan. J’ai en fait dit qu’ils étaient des enfants très gentils. J’ai été perturbé par ce qui s’est passé avec eux habillés en vêtements de fille. »

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport