L'ex de Meg Ryan, John Mellencamp, admet qu'il était 'un petit ami s---ty': 'Elle ne m'aime pas tellement'

L’histoire d’amour tumultueuse de John Mellencamp et Meg Ryan a dû faire si mal pour durer 10 ans, puisqu’elle a comporté plusieurs séparations, un engagement et une rupture finale en 2019.

Réfléchissant à sa relation avec l’actrice de « You’ve Got Mail », Mellencamp a déclaré qu’il avait toujours l’amour dans son cœur.

« J’adore Meg Ryan. Je suis allé avec elle pendant dix ans », a-t-il écrit dans un article pour Esquire.

« Elle ne m’aime pas tellement. C’est une fille formidable. Je ne suis qu’un petit ami s—ty. »

L’auteur-compositeur-interprète, 71 ans, est sorti avec Ryan, 61 ans, par intermittence de 2010 à 2019, après son divorce avec sa troisième épouse Elaine Irwin, avec qui il était marié depuis 18 ans. Il a également été marié à Priscilla Esterline de 1970 à 1981 et Victoria Grannuci de 1981 à 1989.

Quand le couple s’est réuni, Mellencamp a déclaré : « Meg Ryan venait de sortir de sa coquille ; je venais de sortir de ma coquille. Nous avons commencé à sortir ensemble. Et nous avons décidé de faire les choses par nous-mêmes au lieu de demander aux gens de faire des choses pour nous. . Nous étions tellement perdus. Nous ne savions rien faire. »

Ryan était auparavant marié à l’acteur Dennis Quaid de 1991 à 2001.

« Je n’ai jamais quitté un hôtel tout seul », se souvenait Mellencamp de lui-même à l’époque. « Elle et moi sommes allés dans une épicerie, et ils voulaient notre carte de crédit, et nous nous sommes regardés et nous avons dit: » La voici « et ils ont dit: » Non, vous devez la mettre dans ce truc, ‘ et nous sommes allés, ‘Alors que se passe-t-il?’ Nous avons ri de notre stupidité, si fort que nous avons pleuré. Je pense qu’elle a appris à tout faire et que j’ai appris à ne rien faire », a-t-il admis.

Le couple est resté ensemble de 2010 à 2014, date à laquelle ils se sont séparés.

Au cours de leur séparation, Mellencamp serait sorti avec le mannequin Christie Brinkley, pour revenir avec Ryan en 2017.

En 2018, le couple a annoncé qu’ils étaient fiancés.

À l’époque, il a dit à AUJOURD’HUI, « Je suis fiancé… à 67 ans à une femme très drôle. La femme la plus drôle que j’aie jamais rencontrée… On peut bien imaginer, je ne suis probablement pas le gars le plus facile à vivre avec. Alors, restons-en là.

En août 2019, le couple était toujours ensemble, Ryan disant à InStyle : « Oui, je vais me marier à un moment donné. Mais pour l’instant, cette histoire de fiançailles est un état de grâce. »

Cependant, la relation du couple suivrait son cours, le couple mettant fin à leurs fiançailles en octobre.

