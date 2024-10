L’ex de Liam Payne révèle quel membre des One Direction aurait jeté Liam contre un mur lors d’une dispute en coulisses | Liam Payne, Maya Henry, One Direction, Zayn Malik | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Liam Paynel’ancienne petite amie de Maya Henri s’exprime et aborde un mystère de longue date.

La star de 23 ans a posté un TikTok, affirmant que le joueur de 31 ans Une direction Un membre lui a dit quel membre du groupe l’aurait jeté contre un mur lors d’une dispute dans les coulisses.

Continuez à lire pour en savoir plus…

En 2022, le chanteur de « Strip That Down » a enchaîné Logan Paulet a déclaré qu’un membre du groupe l’avait jeté contre un mur lors d’une dispute dans les coulisses, et il a prévenu le membre du groupe : « Si vous ne retirez pas ces mains, il y a de fortes chances que vous ne les utilisiez plus jamais. »

Maya Henri a cousu une créatrice de TikTok qui avait sous-titré sa vidéo en spéculant avec quel chanteur il s’agissait « Vous ne pouvez pas me convaincre que ce n’était pas le cas Louis.»

En réponse, Maya a déclaré qu’elle « ne pouvait plus conserver cette information », ajoutant que Liam lui ai dit que c’était Zayn Malik.

«Je vois ça tout le temps, partout, j’ai entendu cette histoire insupportable tellement de fois… il m’a dit que c’était Zayndonc », a-t-elle dit.

Regardez-la répondre à la rumeur…