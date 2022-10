L’ex de Lauren Goodger, Charles Drury, photographié avec sa meilleure amie pour la première fois depuis que leur relation secrète a été révélée

L’ex de LAUREN Goodger, Charles Drury, a été vu faire du shopping avec son meilleur ami après que leur relation secrète a été révélée.

Le soleil a révélé en exclusivité le chagrin de Lauren alors que le couple emménageait ensemble quelques semaines seulement après son arrestation pour avoir prétendument agressé l’ancienne star de TOWIE.

L’ex-petit ami de Lauren Goodger, Charles Drury, a été vu pour la première fois après avoir fréquenté son meilleur ami[/caption]

La relation secrète de Charles avec Jacqueline Johnson a récemment été révélée[/caption]

Lauren a eu le cœur brisé après leurs ébats[/caption]

Le constructeur Charles Drury a été arrêté au domicile de la favorite de la télé-réalité dans l’Essex le mois dernier lorsqu’elle aurait été attaquée quelques heures après les funérailles de leur petite fille.

Lorsqu’il a été libéré sous caution, il est revenu et a emménagé dans la maison de la proche amie de Lauren, Jacqueline Johnson.

Pals a déclaré que le couple était maintenant en couple et vivait ensemble en couple au domicile de Jacqueline à Romford, Essex.

Maintenant, le couple a été vu faire du shopping ensemble alors qu’ils se promenaient dans un parking.

Charles s’est habillé d’un haut de survêtement tandis que Jacqueline a jeté une veste en jean sur un haut noir.

Elle a jeté un sac à main sur son corps et a porté un sac de Sports Direct.

L’ex de Katie Price a également été vu portant un sac à vie rempli de nourriture.

Ils sont restés proches l’un de l’autre, avec Charles en tête alors qu’il avançait à grands pas.





Pendant ce temps, Lauren a eu le cœur brisé quand ils ont annoncé qu’ils étaient maintenant un objet.

Une source nous a dit: “Lauren était déconcertée quand Jacqueline a accueilli Charlie au début, mais maintenant tout a du sens.

“Elle avait des soupçons et on lui a dit depuis que Charlie et Jacqueline sortaient ensemble.

“Lauren se sent dévastée et trahie par Jacqueline parce qu’elle la considérait comme une amie proche.

«Ils se sont rencontrés par l’intermédiaire de son ex-beau-frère car Jacqueline est sa sœur. Ils sont restés proches malgré la rupture.

“Lauren garde la tête haute et ne veut plus jamais être associée à Jacqueline.”

L’ancienne star de Towie, Lauren, a subi de graves blessures au visage à la suite d’un incident présumé à son domicile dans l’Essex.

L’attaque aurait eu lieu quelques heures seulement après que Lauren ait organisé des funérailles pour sa fille avec Charles, Lorena, décédée quelques minutes après sa naissance.

Lauren et son ex ont également une fille de 14 mois appelée Larose.

On pense également que l’ancienne star de Dancing on Ice, Lauren, est passée à autre chose et sort avec un nouvel homme.

La police enquête toujours sur l’attaque présumée de Lauren et Drury doit répondre de sa caution plus tard cette année.

L’agent de Lauren a refusé de commenter la nouvelle relation de Drury.

Ils ont été aperçus portant des sacs pour vivre alors qu’ils se promenaient dans un parc commercial[/caption]

Lauren et Charles partagent leur fille Larose[/caption]

Charles a été arrêté le jour des funérailles du couple pour la deuxième fille, Lorena, qui est malheureusement décédée après la naissance[/caption]