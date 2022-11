L’ex de Lauren Conrad, Jason Wahler, “The Hills” Paris Debate Choice – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Jason Wahler35 ans, a été invité à choisir entre Paris ou lui-même, tout comme Lauren Conrad, 36 ans, l’a fait au début des années. Lorsque Hebdomadaire américain demanda l’ancien Les collines vedette de la célèbre question, Jason a prouvé qu’il avait eu une certaine croissance émotionnelle avec sa réponse. “Maintenant, en y regardant, à l’époque, j’aurais certainement dit moi”, a-t-il déclaré au point de vente. “Aujourd’hui, je veux dire, Paris bien sûr.” Jason a également abordé «l’état d’esprit» dans lequel il se trouvait lorsque sa petite amie d’alors a choisi de rester avec lui, plutôt que d’aller à Paris pour un convoité Vogue ado stage. “En regardant en arrière l’état d’esprit – mentalement et émotionnellement – où j’étais, je veux dire la bénisse [Lauren] cœur de m’avoir choisi, j’apprécie cela », a poursuivi l’acteur. “Mais en tant qu’adulte, aujourd’hui, Paris, c’est sûr.”

Au cours de l’interview, Jason a également parlé de ses réflexions sur la façon dont la série intéresse toujours de nombreux fans plus de 10 ans plus tard. “Ça l’est vraiment [crazy], définitivement sur le moment, à l’époque, je ne pensais pas que cela resurgirait encore », a-t-il déclaré. “C’est fou comment toutes ces années plus tard, comment cela se révèle encore.” Jason a également raconté au point de vente comment lui et sa femme, Ashley Slack, ne discutez pas de sa relation précédente ou de la série. « Nous ne parlons pas vraiment de ceux [shows], elle est très en sécurité et satisfaite de sa peau », a-t-il déclaré. Il a même ajouté qu’Ashley avait l’habitude de regarder les émissions, alors elle y fera souvent référence lorsque leurs amis lui en parleront.

Le fier papa de deux enfants a notamment pris un moment pour réfléchir à son passé et s’est ouvert sur certains regrets qu’il a. “La seule chose que j’aurais aimé avoir dans ma vie et avec laquelle j’aurais aimé rester, c’est le baseball, c’était quelque chose que j’aimais et qui me tenait à cœur”, a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’il se fichait de savoir s’il réussissait à ce. “Il y a évidemment beaucoup de choses qui se sont produites dans ma vie dont je ne suis pas fier”, a poursuivi Jason. “Mais je crois fermement que cela m’a façonné en la personne que je suis aujourd’hui, et tout grand changement passe par le chaos.” L’avocat de la récupération de la toxicomanie a également parlé de la façon dont il se sent “grincer des dents” lorsqu’il voit son apparition dans l’émission toutes ces années plus tard. Il s’est assuré de préciser qu’il ne reverrait pas l’émission, Laguna beach, car il s’agit de Netflix ce mois-ci. “Je ne sais pas si je vais être à l’écoute, je vais probablement devoir garder ça à l’arrière”, a-t-il ri.

L’ancien Laguna beach la starlette a rompu avec Jason après qu’ils soient sortis ensemble pendant un an, et Lauren est ensuite passée à autre chose avec Guillaume Tell42 ans, qu’elle a épousé en 2014. La créatrice et William ont accueilli leur premier fils, Liam James5 ans, en 2017, et leur deuxième fils, Charlie Loup3, en 2019. Elle est maintenant l’auteur de plus de neuf livres, dont, Bonbons LA, Doux petits mensonges, Infâmeet Célébrer.

Jason, d’autre part, passe son temps à aider ceux qui luttent contre la toxicomanie et la toxicomanie, selon son site officiel. Lui et Ashley travaillent également ensemble à la production d’une série YouTube intitulée Journal de Mâchoires. Ils sont également parents, Ashley et son mari ont accueilli leur premier enfant, Dalila4 ans, en 2018, et a ensuite accueilli un fils, Wyatt Ragle1, en juin 2021.