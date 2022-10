L’ex de la star Strictly Helen Skelton prend une grande décision après avoir été inondé d’abus

Richie Myler, l’ex de la star de STRICTLY Come Dancing, Helen Skelton, a pris une grande décision concernant ses réseaux sociaux après avoir été inondé d’abus.

La star de Countryfile, Helen, 39 ans, a annoncé la nouvelle que leur mariage était terminé en avril.

a commencé à sortir avec Stephanie Thirkill, 32 ans, après sa séparation d’Helen[/caption]

Quelques semaines après la révélation de leur séparation, Richie a commencé à sortir avec la responsable du marketing Stephanie Thirkill, 32 ans, la fille du multimillionnaire Andrew Thirkill et le couple attend son premier bébé.

Le joueur de rugby de Leeds Rhino, 32 ans, a maintenant partagé qu’il rendait son compte Instagram privé et a expliqué pourquoi dans un long post.

Le sportif s’est adressé à ses fans et a déclaré : « J’ai décidé de rendre mon profil privé à partir de maintenant.

“Si vous êtes ici pour partager mes photos ou mes histoires de moi et de ma vie avec malveillance à d’autres personnes ou perdre votre temps à m’envoyer des messages abusifs, veuillez simplement ne plus me suivre.”

“Je vais commencer à supprimer des personnes de mon compte un par un, donc si vous êtes un véritable fan de rugby et que je vous supprime accidentellement, je m’excuse d’avance et je vous accepterai à nouveau ! Merci Richie », a conclu la star, selon le Manchester Evening News.

Richie a depuis défini son compte de réseau social sur privé.

Helen et le joueur de rugby Richie, qui se sont mariés en 2012, partagent trois enfants ensemble.

L’année dernière, l’ancien couple était occupé à rénover une maison dans le Yorkshire près de leur maison familiale et était tout simplement trop occupé pour passer du temps de qualité ensemble.

Selon The Mirror, Helen a déclaré : « Non… Nous ne sommes pas ensemble dans la maison – nous restons à l’écart l’un de l’autre.





«Nous disons que c’est le rêve car nous prenons le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner ensemble, mais nous nous occupons ensuite des enfants par roulement.

« Vous appréciez l’autre dans cette situation. Je ne pense pas qu’il dira encore une fois : ‘Qu’est-ce que tu fais avec les enfants toute la journée ?’ Parfois, je revenais du travail et il était ce mari qui regardait la cuisine et disait : « Comment est-ce que c’est encore le bordel alors qu’elle est partie toute la journée ?

“Maintenant qu’il l’a fait, il se dit : ‘Comment fait-elle pour rester saine d’esprit ?'”

Helen a annoncé que son mariage était terminé sur Instagram, quatre mois seulement après qu’elle et le joueur de rugby ont accueilli un troisième enfant.

Dans une publication émouvante sur les réseaux sociaux, Helen a déclaré: “Très triste de dire que Richie et moi ne sommes plus un couple. Il a quitté le domicile familial. Nous ferons de notre mieux pour coparentalité nos petits enfants.

Le joueur de rugby a annoncé qu'il rendait son compte Instagram privé et a expliqué pourquoi dans un long post