L’ex-fiancée de JAVI Marroquin, Lauren Comeau, a partagé un message cinglant sur le fait de ne pas laisser « les serpents revenir dans votre vie » après avoir déposé une ordonnance d’interdiction contre elle.

le Maman adolescente 2 La star avait déjà déposé une ordonnance d’interdiction contre son ex-fiancée après qu’elle l’ait « frappé devant leur fils ».

Lauren, 29 ans, a profité de ses histoires Instagram vendredi pour partager un message clair à propos des «serpents» à la suite du drame qui s’est ensuivi avec son bébé papa Javi, 28 ans.

La star de télé-réalité a partagé la citation qui disait : « Un serpent peut perdre sa peau mais ce sera toujours un serpent. Rappelez-vous cela avant de permettre aux gens de revenir dans votre vie.

Le message de la personnalité de la télévision suit l’actualité qui Javi a déposé une protection contre les abus contre elle, dans des documents judiciaires obtenus exclusivement par The Sun la semaine dernière.

Le père de deux enfants a demandé la garde temporaire de leur fils Eli, 2 ans, le 21 juin avant de demander l’annulation de la commande un jour plus tard.

Le natif du Delaware a déclaré dans le rapport : « L’intimé m’a agressé devant nos enfants, je crains qu’elle ne vienne chez moi et m’agresse à nouveau et/ou essaie de prendre notre fils.

« Elle m’a agressé à plusieurs reprises et en raison de ma carrière, je veux protéger mon travail et mes enfants. »

Javi a poursuivi: « La dispute verbale, elle a fermé le poing, m’a frappé plusieurs fois. Elle a arraché ma chaîne en or de mon cou. Notre fils de 2 ans était présent et a été témoin.

le MTV La star, qui partage actuellement la garde à 50/50 de leur tout-petit, a demandé la garde légale temporaire et que son ex reste loin de lui, de son domicile et de son lieu de travail.

Une ordonnance temporaire de protection contre les abus a été accordée par le tribunal car ils estimaient que «l’intimé a commis un acte de violence domestique contre le requérant et estime en outre qu’il existe un danger immédiat et présent d’actes de violence supplémentaires».

Lauren a reçu l’ordre de rester à 100 pieds de son bébé papa, de sa résidence et de son lieu de travail, et n’a été autorisée à le contacter que par SMS ou par e-mail concernant leur fils.

Puis, le 22 juin, Javi a déposé une demande de rejet volontaire de la pétition car il affirmait qu’il « ne se sentait plus menacé par la mère de mon fils. Je crois que nous pouvons gérer toute altercation qui survient.

L’ex-couple est actif depuis 2017, se séparant temporairement lorsque la star de MTV est sortie Maman adoest Briana DeJesus.

Le duo s’est réconcilié en mars 2018 et a annoncé sa grossesse quelques semaines plus tard.

Javi et Lauren ont accueilli leur fils Eli en novembre 2019, mais moins d’un an après, leur relation a été frappée par un scandale de fraude.

La mère de l’un a attrapé son bébé papa nu avec une autre femme dans leur maison du Delaware lors d’une fête avec des amis.





Le père controversé s’est ensuite rendu sur Instagram pour présenter des excuses publiques, écrivant: « Lauren, je suis désolé pour mes erreurs, je suis désolé de vous avoir brisé le cœur, je suis désolé de vous avoir manqué de respect. Je suis désolé de vous avoir pris pour acquis. Je pourrais dire désolé pour un million d’autres choses, mais je suis désolé, ce ne sera jamais assez.

« J’ai blessé la personne que j’aime le plus. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir un homme meilleur et j’espère qu’un jour vous pourrez me pardonner. Je ferai tout pour que tu sois à la maison.

Elle l’a repris des semaines plus tard, mais ils se sont séparés pour de bon avec son ex-femme Kailyn Lowry révélé sur Teen Mom 2 en 2020 il a essayé d’avoir des relations sexuelles avec elle.