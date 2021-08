L’ex de la star de RHOBH Erika Jayne, Tom Girardi, 82 ans, a l’air meurtri et échevelé à la première observation depuis qu’il a été accusé de fraude

De NOUVELLES photos sont apparues de l’ex d’Erika Jayne, Tom Girardi, l’air meurtri et négligé lors de sa première observation publique depuis qu’il a été accusé d’avoir volé des millions de dollars.

L’ancien avocat n’a pas été vu en public depuis plus d’un an après son divorce et son scandale de fraude.

Rex

Tom a eu un œil au beurre noir lors de sa sortie[/caption]

Rex

Il semblait beaucoup plus échevelé que son apparence habituelle[/caption]

Tom, 82 ans, a été aperçu lors d’une promenade à Los Angeles avec sa fille qui avait l’air battue et mince dans un polo bleu, un short kaki, une ceinture noire, des chaussettes et des chaussures.

L’avocat aurait été dans un grave accident de voiture récemment, où il est tombé d’une falaise et était inconscient, ce qui lui a causé un œil au beurre noir douloureux.

La star controversée est devenue incapable de fonctionner sans aide et après avoir reçu un diagnostic de démence, son frère a été nommé son conservateur.

Tom semblait très instable dans sa marche, alors qu’il s’appuyait contre un poteau pendant que sa fille tentait de le tenir droit.

Rex

Tom était accompagné de sa fille[/caption]

Rex

Il avait l’air malade après un grave accident de voiture[/caption]

Rex

Tom semblait avoir perdu du poids au milieu de son divorce et de son scandale de fraude[/caption]

L’homme autrefois riche et célèbre avait l’air maigre et désordonné alors qu’il est devenu un reclus dans son immense manoir de Pasadena.

En novembre 2020, l’avocat de Girardi & Keese a été frappé par des papiers de divorce de sa femme depuis 20 ans, Erika, 50.

Le De vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star a affirmé que son ex l’avait trompée à plusieurs reprises et que leur relation avait souffert de plusieurs autres problèmes.

‘VOLER DES ORPHELINS’

Tom a été accusé d’avoir volé des millions de dollars à des enfants indonésiens rendus orphelins par l’accident d’avion Lion Air 610 ainsi qu’une victime de brûlures dans l’explosion du pipeline Pacific Gas & Electric.

Aux côtés de sa femme, des prêteurs à intérêt élevé, des collègues avocats et une société de sécurité ont exigé le paiement.

Non seulement sa propre santé s’est détériorée, mais son cabinet d’avocats a également fait une chute et a perdu sa réputation.

FEMME AU FOYER HONNÊTE ?

Tom a fait l’objet d’un examen minutieux, mais la richesse et les revenus d’Erika ont également été surveillés de près.

La semaine dernière, il a été révélé que la star de télé-réalité « déclarations incohérentes » sur son argent dans la série Bravo pourrait être « utilisé contre elle au tribunal ».

L’avocat enquête Erika, Ronald Richards, a dit Sixième page: « La série est un trésor d’aveux auto-authentifiés d’acteurs non scénarisés qui n’avaient pas prévu que plusieurs mois plus tard, ces déclarations reviendraient les hanter ou qu’elles feraient l’objet d’une enquête.

« C’est parce qu’aucun des femmes au foyer ont le devoir de dire la vérité à la télévision. Ils sont maintenant pris dans [an] situation juridique indésirable, mentaient-ils alors ou maintenant.

L’avocat a alors dit Nous hebdomadaire vendredi: « Il y a beaucoup de déclarations et d’aveux incohérents faits par les acteurs non scénarisés que nous rassemblons pour les utiliser devant les tribunaux. »

Lorsqu’on lui a demandé si Erika serait interrogée sur ses dépenses incessantes, Ronald a répondu : « Il y a beaucoup de choses que nous essayons encore de découvrir.





«Nous allons la déposer (Erika) à un moment donné, mais je veux d’abord obtenir tous les documents. Ce qui est important en ce moment, c’est de suivre l’argent », a-t-il expliqué.

Selon des documents judiciaires découverts par Radar, le syndic responsable de la faillite de Tom a embauché un enchères entreprise nommée ThreeSixty Assets Advisors pour donner le coup d’envoi la vente de ses biens.

Une Cadillac DTS, une impressionnante collection de vins, une affiche signée Erin Brockovich, un disque signé des Beach Boys, une imprimante, des souvenirs sportifs, des livres, un piano et même des statues bronzées seront également disponibles à l’achat.

Bravo

Erika et Tom ont divorcé en novembre[/caption]

Getty

Les finances de la ménagère font également l’objet d’une enquête[/caption]

Pedro Andrade pour The US Sun

Elle a depuis abandonné son glam complet pour un look décontracté[/caption]