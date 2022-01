L’ex de la maman adolescente Kailyn Lowry, Chris Lopez, lui jette une ombre majeure alors qu’il loue la coparentalité de son fils avec sa nouvelle maman

Chris Lopez, l’ex de maman TEEN Kailyn Lowry, a fait l’objet d’une ombre majeure à son ex alors qu’il louait la coparentalité de son plus jeune fils avec sa nouvelle maman.

La star de Teen Mom 2 a tenu une session de questions-réponses sur Instagram avec ses followers.

Instagram

Chris Lopez a répondu aux questions de ses abonnés Instagram[/caption] Instagram/@chrisxlopezz

Chris a dit que c’était ainsi que «la coparentalité devrait être»[/caption]

Dans une histoire Instagram supprimée, qui a refait surface sur Reddit, Chris, 27 ans, a déclaré qu’il ne s’était plus engagé avec ses fans.

Un fan a demandé: « Comment se passe la coparentalité avec la mère de votre plus jeune fils? »

La star de MTV a répondu: « Comment la coparentalité devrait être » avec un emoji de visage satisfait.

En août 2021, Chris a affirmé sur son podcast – PTSD Pressure Talks with Single Dads – que son ancien partenaire s’entend délibérément avec les ex Javi Marroquin et Jo Rivera, mais pas avec lui.

Kailyn, 29 ans, partage son fils de sept ans, Lincoln, avec Javi et son fils de 11 ans, Isaac, avec Jo.

Il a déclamé: «Comment diable vous entendez-vous avec tout le monde sauf moi? C’est un choix! »





Chris a ajouté : « Parlons de la coparentalité. C’est un défi. C’est probablement la chose la plus difficile à laquelle j’aie jamais été confrontée dans ma vie. »

Kaily partage deux fils avec Chris : Lux, quatre ans, et leur Creed, un an.

SON TROISIÈME ENFANT

À la mi-janvier, la star de Teen Mom a partagé le cliché de son adorable petit garçon sur Instagram.

Son fils nouveau-né était assis dans son siège d’auto avec une couverture confortable sur le thème des chiots drapée sur lui.

Le bambin avait des mèches bouclées foncées et des yeux bleus.

Chris a révélé le nom de son bébé et a légendé le message : « Trew Christopher ».

Début décembre 2021, Chris révélait que sa nouvelle compagne – dont le nom n’est pas encore connu – avait donné naissance à un fils.

La star de MTV a annoncé qu’il était devenu père pour la troisième fois lors de son podcast PTSD.

Chris ne savait pas quand sa nouvelle maman avait accouché.

Il a déclaré: « J’adore être papa, je vous le promets. J’éprouve plus avec le troisième qu’avec les autres. C’est fou, ça fait du bien.

« Je dois en faire partie plus que jamais. »

Chris a poursuivi: «J’adore les enfants. Je me suis toujours bien entendu avec les enfants. Je ne sais pas comment. Ils savent s’amuser. Ils sont tellement innocents.

« UNE PERSONNE TOUTE DIFFÉRENTE »

Toujours en décembre 2021, Kailyn a montré en plaisantant les faux « tatouages » sur le visage et le corps de Lux.

Lux avait une petite étoile noire sur sa joue, un tatouage de lion sur sa main et un encrage géant sur son ventre.

En utilisant les filtres Instagram, la maman de MTV a dit à son fils : « Laisse-moi voir ton tatouage sur ton visage. »

Après que Lux ait flashé son tatouage à la main, Kailyn a demandé: « Qui les a faits? »

Il a répondu : « Mon père ! »

Kailyn a légendé le message: « Il est rentré à la maison une personne complètement différente », avec un emoji au visage riant.

Instagram/chrisxlopezz

Chris a nommé son troisième enfant ‘Trew Christopher’[/caption] Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Chris a posé avec ses chansons pour une photo de groupe[/caption] Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Kailyn photographiée avec Lux et Creed[/caption]





Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ? Envoyez-nous un e-mail à exclusive@the-sun.com ou appelez le 212 416 4552. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @TheSunUS