L’ex de la beauté de BACHELOR Brittany Galvin a déclaré en exclusivité au Sun que la candidate à la télé-réalité «profite» des hommes riches «émotionnellement et financièrement» après avoir nié être une escorte.

Investisseur immobilier Adam Ibrahim, 28 ans, a affirmé que les rumeurs d’escorte entourant le Chicago-based model ne sont ni «vrais ni faux» alors qu’il a parlé de leur romance éclair qui s’est terminée juste avant qu’elle ne participe à l’émission.

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le célibataire

La Miami et New York l’investisseur a dit qu’il avait rencontré Bretagne, 23 ans, l’année dernière lors d’un voyage d’affaires à Chicago.

Alors qu’il était en ville pour étudier l’achat d’un bâtiment industriel, il a rencontré le bombe brune alors qu’elle travaillait comme serveuse de bouteilles dans la discothèque Bounce.

Adam dit exclusivement au Sun: «Un de mes amis nous avait présentés. Nous nous sommes bien entendus, je suis retourné à Miami et quelques mois plus tard, elle m’a rendu visite à Los Angeles.

«Elle m’a demandé de lui acheter un vol. J’ai plaisanté en disant que si elle pensait que ça valait le coup de me voir, elle aurait son propre vol.

«Mais elle s’est présentée, ce qui semblait être un bon signe. J’ai appris plus tard qu’elle avait demandé à un autre type d’acheter le vol.

L’homme d’affaires a déclaré que leur week-end s’est transformé en «trois semaines d’affilée pour vivre ensemble et conduire à travers le pays».

«Nous avions une relation physique folle – nos amis nous ont accusés d’être amoureux et nous ont dit que nous agissions bizarrement, ce qui était inhabituel pour nous deux.

«Elle ne m’a jamais vraiment demandé quoi que ce soit, alors j’ai supposé que ses intentions étaient bonnes», a ajouté Adam.

Cependant, a-t-il déclaré au cours des prochains mois de rencontres, il s’est rendu compte qu’elle était une «personne égoïste» dans un «endroit confus» grâce à une combinaison de «ses propres avertissements et actions».

La New York native a expliqué: «Il était peu probable qu’elle soit là pour moi de manière substantielle, alors j’ai interrompu les choses plusieurs fois, la dernière étant peu de temps avant son départ pour filmer la série.

«À chaque fois, elle a retrouvé son chemin grâce à des moyens assez étranges et manipulateurs. Je ne sais pas quelles étaient ses motivations pour faire ça. «

Il a poursuivi: «Brittany est une personne qui, d’après mon expérience, semble faire face à beaucoup d’obscurité, de confusion et de désir à la fois à l’intérieur et à l’extérieur d’elle-même.

«En tant que jolie fille et opportuniste, cela s’est parfois manifesté par le fait qu’elle profite des gens sur le plan émotionnel et / ou financier.

«Je connais quelques gars qui se sont sentis confus et ont changé (émotionnellement et / ou financièrement) dans leurs relations avec elle, y compris moi-même (heureusement seulement émotionnellement, bien qu’elle ait toujours mon t-shirt préféré) et pourraient la décrire l’utilisation de certains jurons.

En ce qui concerne le rumeurs d’escorte spécifiques qui ont été évoqués cette semaine le Le célibataire, Adam a déclaré que l’essentiel est que Brittany n’est «probablement pas une escorte», mais a souligné qu’il n’y aurait «rien de mal à cela» si elle l’était.

Cependant, il a ajouté: «Cela étant dit, que vous soyez escorte ou écuyer, la clé pour être heureux et bon dans ce que vous faites est de vous assurer que vous donnez toujours autant que vous recevez en retour.

« Si Brittany est coupable de quoi que ce soit, c’est de donner trop peu et d’en prendre trop à son entourage. Et je parie que beaucoup de ceux qui ont lancé des pierres ont été coupables de la même chose une ou deux fois. »

Adam a poursuivi: «En fin de compte, j’ai découvert qu’elle faisait face à beaucoup de confusion et d’égoïsme, qu’elle essayait de trouver son chemin dans le monde et qu’elle avait malheureusement brûlé certaines personnes dans le processus.

«Elle a certainement blessé des gens émotionnellement, d’autres peut-être financièrement, et en fin de compte, les gens ont tendance à parler.

«Ainsi, les rumeurs que vous avez entendues ne sont probablement ni la vérité ni la fiction, mais plutôt un récit déformé de certaines de ses interactions avec d’autres qui les ont laissées planer d’une manière ou d’une autre.

Concluant leur voyage émotionnel, Adam a avoué: «Avec les choses qui ont été dites sur la Bretagne, elles ne sont ni complètement vraies ni complètement dénuées de mérite.

«Et la vérité se situe quelque part entre les sévères remontrances des gens qu’elle a blessés et son propre sentiment de déni et de victimisation qui se manifeste dans son désir d’attention et de soutien.

Adam a ajouté avec optimisme qu’il «espère» que les intentions de Brittany sont «authentiques» car elle «trouve un moyen de devenir la personne qu’elle a toujours promis d’être».

Cependant, comme il a dit qu’il ne regardait pas la télé-réalité, il ne peut pas dire avec certitude si cela se passe avec son ex sur cette saison de The Bachelor.

Un représentant pour Bretagne n’a pas répondu à la demande de commentaires du Sun.

Le Soleil a également révélé en exclusivité qu’un autre ex de Bretagne avait été «manipulé» en payer pour un voyage de 15000 $ à Dubaï et en Afrique du Sud en décembre – quelques semaines après son retour du tournage de The Bachelor.

La Bretagne a été accusée par un camarade Matt James concurrent, Anna Redman, d’être une escorte sur l’épisode de cette semaine de l’émission de téléréalité.

Alors que les rumeurs se répandaient dans le groupe de femmes, Brittany a fondu en larmes et a nié avec véhémence qu’elle ait jamais été escorte.

Le baccalauréat est diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.