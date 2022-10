L’ex de Kim Kardashian, Pete Davidson, « souffre d’un effondrement sur le plateau d’une émission de télévision » et « jette du café, des bougies et une télévision dans sa caravane »

PETE Davidson aurait subi un effondrement sur un important plateau de production télévisée, jetant des objets et endommageant des choses, The US Sun peut le révéler en exclusivité.

Une source a ajouté que depuis le prétendu incident surprenant, l’ancienne star de Saturday Night Live a eu du temps libre pour “se concentrer sur lui-même”.

Pete Davidson aurait subi une crise sur son plateau de télévision[/caption]

La nouvelle survient des mois après sa séparation d’avec Kim Kardashian[/caption]

Le US Sun a appris en exclusivité que Pete, 28 ans, a rencontré des problèmes sur le tournage de Bupkis, une émission télévisée qu’il tourne actuellement.

Une source proche de la production a affirmé que “Pete avait fait une crise” sur le plateau jeudi soir.

“Pete a jeté deux bougies à travers sa remorque et a endommagé le pare-brise d’un deuxième camion”, a révélé l’initié.

“Il a également jeté du café sur les murs et plié une télévision en deux dans sa caravane.”

La source a ajouté: “Apparemment, Pete a eu un peu de temps libre pour se ressaisir et se concentrer sur lui-même.”

La star n’était pas sur le plateau de tournage vendredi après l’éruption signalée, selon l’initié.

L’acteur travaille sur une émission télévisée intitulée Bupkis[/caption]

Il aurait jeté plusieurs objets dans sa loge, causant des dégâts[/caption]

On ne sait pas non plus exactement ce qui a déclenché la prétendue explosion de Pete sur le plateau.

Les forces de l’ordre de Long Island City, New York, où l’émission est actuellement en production, ont déclaré au US Sun qu’aucun rapport de police n’avait encore été déposé concernant l’incident présumé.





Le US Sun a contacté les représentants de Pete et les représentants de Bupkis pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.

Pete et Kim Kardashian ont décidé d’arrêter au cours de l’été.

Il a gardé un profil bas mais est apparu de bonne humeur plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a fait une rare apparition en public.

Bien que Kim, 42 ans, et Pete ne soient plus en couple, on pense toujours que le couple est en contact.

CONTACT RAPPROCHÉ

Plus tôt cette semaine, il a été signalé que les anciens amants étaient en contact régulier par SMS.

Kim aurait le sentiment que sa vie est «trop compliquée» pour se remettre avec son ex, citant un drame en cours avec son ancien mari Kanye West.

Un initié a récemment déclaré au US Sun : « Ils parlent encore beaucoup, ils sont de bons amis et rient beaucoup – il tient bon et lui dit qu’il sauterait dans un avion à tout moment pour elle.

“Mais Kim pense que la vie est tout simplement trop désordonnée maintenant et elle ne veut rien de sérieux en ce moment – ​​alors que lui le fait clairement. Elle ne veut pas l’enchaîner, elle ne veut pas faire ça et lui donner l’espoir qu’il y a une chance alors qu’elle sait qu’il n’y en a pas.

Kim a mis fin à sa romance de neuf mois avec le natif de New York en août, blâmant leurs horaires de travail exigeants.

La mère de quatre enfants a rencontré Pete lorsqu’elle a hébergé SNL après sa séparation de Kanye.

Le rappeur Kanye, 45 ans, était un problème constant pendant la relation, rabaissant publiquement Pete, menaçant la bande dessinée et partageant des messages privés entre eux sur les réseaux sociaux.

COUPEZ-LE

Avant leur séparation, il a été révélé que Pete apparaîtrait dans la prochaine saison de The Kardashians sur Hulu.

Cependant, les fans ont été déçus après que la star ait apparemment été coupée d’un épisode récent de la série.

Dans une scène, Kim se préparait pour la première du tapis rouge de la série lorsqu’elle a été grillée par les producteurs à propos de son “plus un”.

«Est-ce que quelqu’un vient à la première avec vous? Qui est votre plus un ? » a demandé un producteur à la star de la télévision pendant que son équipe glamour la préparait pour l’événement.

Avec ses cheveux en bigoudis, Kim regarda le producteur, hésitant à répondre à la question.

“Pete est en fait mon plus un, et je suis excitée”, a-t-elle finalement répondu.

Le producteur a continué à faire pression pour plus de détails, demandant à Kim: “Est-ce votre premier tapis rouge [appearance] avec lui?”

Le fondateur de SKIMS a rapidement précisé : “Nous ne faisons pas le tapis rouge.”

Le producteur a été choqué par l’aveu de Kim et a remis en question sa décision.

La personnalité de la télévision a expliqué qu’elle marchait sur le tapis rouge avec sa célèbre famille, mais sans Pete parce que l’émission était “son truc”.

“C’est comme mon truc, alors il va juste soutenir”, a ajouté le magnat du SKKN.

“PAS CE QU’IL FAIT”

Dans une interview confessionnelle, Kim a expliqué: «Quand la caméra est pour lui, c’est comme un sketch ou un rôle. Ce n’est pas ce qu’il fait.

«Je vais évidemment parler de ce qui se passe dans ma vie, et il en fait partie. Mais je respecte aussi le fait que c’est mon travail, et ce n’est pas son travail, donc vous pourriez avoir un aperçu ici et là, mais c’est juste, c’est ce que c’est.

De retour dans le fauteuil glam, la conversation de Kim avec le producteur a été interrompue par le « toiletteur » de Pete, qui est arrivé pour aider le comédien avec son look pour la soirée.

Les fans étaient furieux de l’omission du comédien de l’épisode puisqu’il était dans l’autre pièce pendant que les caméras tournaient.

Une personne a critiqué l’émission en tweetant: “Wow Kardashians, vous avez fait du bon travail en supprimant Pete.”

Un autre a déclamé: «Le nouveau spectacle des Kardashian est en train de se détériorer pour moi. Avant, c’était de la super télé parce qu’ils gardaient ça réel, ils disaient que s’ils faisaient de la télé-réalité, ils montreraient tout et maintenant c’est juste un tas de leurs diverses entreprises commerciales.

“Ils ont coupé Pete, Astroworld, la coparentalité de Kanye, Scott [Disick]?”

Pete aurait été congédié du tournage[/caption]

Kim et Pete seraient toujours en contact après leur séparation[/caption]

On ne s’attend pas à ce qu’ils se remettent ensemble après le drame avec Kanye West[/caption]