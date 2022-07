L’ex de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, a partagé un message énigmatique sur le bonheur quelques heures avant l’annonce de la nouvelle qu’ils vont avoir un bébé

L’ex de KHLOE Kardashian, Tristan Thompson, a partagé un message énigmatique sur le bonheur apparemment à un moment opportun.

Quelques heures plus tard, la nouvelle a éclaté qu’ils avaient un bébé par maternité de substitution.

Khloe Kardashian attend un deuxième enfant avec Tristan Thompson, envoyant les fans dans un effondrement[/caption]

Mais il a laissé tomber tout le message énigmatique le jour de l’annonce et juste après sa propre photo affichant un cadre mince[/caption]

Khloe, 38 ans, et Tristan, 31 ans, attendent ensemble un deuxième enfant qui a tout simplement terrassé les fans.

Selon TMZ, leur nouvel ajout après True, 4 ans, devrait naître via une mère porteuse et devrait arriver “dans quelques jours” sinon “déjà”.

Les représentants de Khloe ont confirmé la grossesse dans un Twitter déclaration en disant que “True aura un frère qui a été conçu en novembre.”

Tout vient après que le joueur de la NBA a trompé la star de télé-réalité l’année dernière et a admis avoir engendré un enfant avec sa maîtresse Maralee Nichols.

La date de conception de Khloe et Tristan survient avant que son infidélité ne soit découverte par elle dans son émission Hulu.

La célèbre personnalité de la télévision n’a encore fait aucune annonce publique concernant le nouvel ajout à la famille.

Le coup sûrement écrasant pour Khloe est venu, cependant, car ils ont tous deux partagé des messages le même jour.

Tout d’abord, Tristan a partagé une publication Instagram avec un mantra positif d’auto-amélioration.





‘PAS À PAS’

La photo a marqué le premier message de Tristan en près d’un mois et il a posé debout au pied d’un long pilier d’escalier.

Le joueur de la NBA baissa les yeux, comme s’il était dans un état contemplatif, tout en se tenant sur les marches inférieures.

Il a légendé la photo: “Vous ne pouvez pas tomber si vous ne grimpez pas.”

« Pas de bonheur à vivre sa vie sur le terrain. Continuez à grimper, pas à pas.

Chose intéressante, cela s’est produit quelques heures seulement après que Khloe a partagé un message sous-titré de la même manière.

La photo montrait la fondatrice de Good American debout dans l’eau de l’océan jusqu’aux hanches, le dos tourné à l’appareil photo.

Khloe a enfilé l’un des maillots de bain argentés métallisés de la marque SKIMS de sa sœur alors qu’elle repoussait ses cheveux mouillés de son visage.

Avec l’horizon au loin, le ciel bleu vif rencontrant l’océan vert d’eau, la personnalité de la télévision a sous-titré le message reflétant apparemment les erreurs du passé, “Il ne sert à rien de regarder en arrière.”

“J’ÉLEVE LE BÉBÉ SEULE”

De nombreux fans se sont demandé si tout cela signifiait que le couple était de nouveau ensemble, l’un d’eux a tweeté : “Alors, quand celui-ci sera né, se remettra-t-elle avec lui ??? Les enfants pauvres.”

Cependant, Khloe parle ouvertement à ses amis proches de la grossesse depuis « avant Noël », selon une source de Page Six – et de rester forte et célibataire.

“Khloe et Tristan avaient déjà le bébé en préparation lorsque le scandale a éclaté”, a rapporté le média.

“À ce moment-là, Khloe était comme, ‘Je vais le faire moi-même.'”

Selon le point de vente, ils “ne sont pas de retour ensemble et ne se sont pas parlé depuis décembre en dehors des questions de coparentalité”.

La sœur de Khloe, Kim, a utilisé une mère porteuse pour ses troisième et quatrième enfants avec son ex Kanye West – ils ont coparenté malgré leurs hauts et leurs bas.

SCANDALE TRISTAN

Tristan a eu une liaison avec Maralee alors qu’il était censé s’exclure mutuellement avec Khloe.

En décembre, Tristan a accueilli un fils nommé Theo, maintenant âgé de cinq mois, avec Maralee, 31 ans.

En janvier, il a admis dans un long post sur Instagram qu’il était bien le père de l’enfant de Maralee.

Après que le joueur de la NBA ait révélé les résultats de paternité, il a également présenté des excuses publiques à Khloe.

“Khloe, tu ne mérites pas ça. Vous ne méritez pas le chagrin et l’humiliation que je vous ai causés », a déclaré Tristan.

« Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans. Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous vois.

“J’ai le plus grand respect et amour pour vous, quoi que vous pensiez. Encore une fois, je suis incroyablement désolé.

En plus de True avec Khloe et Theo avec Maralee, Tristan partage également son fils de cinq ans, Prince, avec son ex Jordan Craig.

Une Khloe Kardashian super maigre a partagé son propre message quelques heures seulement après que Tristan a écrit sur le fait de prendre les choses «étape par étape»[/caption]

L’ancien couple accueille un deuxième enfant via la maternité de substitution après True, 4 ans – cela a été révélé aujourd’hui[/caption]

Le bébé pourrait arriver “n’importe quel jour” et aurait été conçu avant qu’elle n’apprenne tristement le scandale de sa petite maman avec Maralee Nichols[/caption]