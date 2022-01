L’ex de Khloe Kardashian, Lamar Odom, rejoint la saison 3 de Celebrity Big Brother aux côtés de l’ex-femme de Travis Barker, Shanna Moakler

LAMAR Odom et Shanna Moakler, respectivement les ex de Khloe Kardashian et Travis Barker, ont été officiellement annoncés comme membres du casting de la saison 3 de Celebrity Big Brother.

CBS a partagé la liste officielle des acteurs mercredi.

Le réseau a mis fin aux rumeurs en annonçant pour la première fois que Lamar et Shanna apparaîtraient dans l’émission.

Avant l’annonce, le duo ne faisait pas partie de ces gens qui bourdonnaient d’apparaître potentiellement dans la série.

Ce sera la première fois que les deux stars voisines de Kardashian auront l’occasion de se rencontrer.

Ils seront rejoints par plusieurs autres stars de haut niveau, dont Teddi Mellencamp, Todd Bridges, Chris Kattan, Cynthia Bailey, Carson Kressley, Toddrick Hall et plus encore.

Avant l’annonce, la rumeur disait qu’Erika Jayne jouerait.

Le Sun a précédemment signalé qu’elle était incapable en raison d’une règle du réseau.





Andy Cohen, qui est producteur exécutif de la franchise Real Housewives, a également abordé les rumeurs.

N’ARRIVERA PAS

Lors d’un épisode de son émission SiriusXM Andy Cohen Live, il a révélé qu’il ne serait pas possible pour Erika Jayne d’apparaître.

La source du Sun a précédemment déclaré que les stars de Bravo ne sont généralement pas autorisées à apparaître dans des émissions sur d’autres réseaux.

Alors que NBC possède Bravo, Celebrity Big Brother est diffusé sur CBS.

De plus, Andy a noté que Celebrity Big Brother exige que les stars vivent dans un environnement «confiné».

Erika a travaillé avec Bravo sur la prochaine saison de RHOBH.

Andy a déclaré à l’émission de radio: « Elle tourne les femmes au foyer de Beverly Hills en ce moment, tout le monde, je déteste faire éclater votre bulle. »

Il semble probable que l’apparition conjointe de Shanna et Lamar dans l’émission Bravo entraînera probablement des discussions sur la famille Kardashian.

Lamar n’a pas hésité à parler de son ex.

NON CENSURÉ

Le joueur de la NBA est apparu sur TV One’s Uncensored, où il a parlé de tout, de sa carrière à sa lutte contre la dépendance et ses romances passées.

Lamar a parlé ouvertement de sortir avec Taraji P. Henson, ainsi que de son mariage avec Khloe Kardashian.

Il a admis qu’il était responsable de la façon dont les choses se sont déroulées avec Taraji, avec qui il est sorti avant de rencontrer et d’épouser Khloe.

Lamar a largué Taraji pour commencer une relation avec Khloe après l’avoir rencontrée dans un club.

Leur romance s’est rapidement réchauffée et le couple s’est marié en un éclair.

Il a déclaré dans l’interview: « Les choses se sont terminées avec moi et Taraji parce qu’étant un punk immature, je ne savais pas comment lui dire que je tombais amoureux d’une autre femme nommée Khloe Kardashian. »

L’ancienne star des Lakers a avoué dans le clip: « J’aurais juste aimé pouvoir respecter beaucoup plus les femmes. Peut-être que j’aurais dû les respecter beaucoup plus de ne pas avoir de mère. Pour une raison quelconque – je ne sais pas – je l’ai juste trop fait.

Il a rappelé le début de sa romance avec la star d’Empire, révélant : « J’ai rencontré Taraji lors d’une soirée HBO. Je l’ai rencontrée, nous nous sommes entendus tout de suite et je me souviens que j’ai vraiment, vraiment, vraiment commencé à l’aimer et j’aurais juste aimé faire les choses différemment avec elle.

«Elle était un peu plus âgée que moi mais j’ai beaucoup appris d’elle parce que c’était la relation la plus importante, en tant qu’adulte, que j’ai eue avec une femme noire.

À propos de sa relation avec Khloe, il a déclaré : « Je ne le ferai jamais pour ce jour-là à cause de leurs yeux. Ses yeux ont la même forme que les yeux de ma mère, ceux de Khloe.

« Je ne savais même pas qui elle était. J’étais Lamar Odom. Je me fichais de l’absence de Kardashians. Mais cette nuit a changé ma vie.

Après s’être rencontrés, le duo s’est mis en marche.

Il a déclaré dans l’interview: « Chaque jour, nous étions ensemble, puis 30 jours plus tard, nous nous sommes mariés. Je dirais que c’était probablement le moment le plus heureux de ma vie d’adulte.

Bien qu’il ne fasse plus partie de la famille Kardashian, il n’a aucune rancune envers eux.

Lamar a déclaré dans Uncensored: «Ils sont motivés. Un groupe de jeunes femmes motivées et je leur souhaite toute la richesse et la santé du monde.