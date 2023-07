L’ex de Kenya Moore veut qu’elle soit trouvée méprisante pour CELA

Le divorce de Kenya Moore est TOUJOURS en cours et un nouveau dossier a fait surface concernant l’une d’elle Vraies femmes au foyer d’Atlanta coéquipiers.

Son ex Marc Daly serait « furieux » que leur fille de 4 ans, Brooklyn, était présente au moment où Marlo Hampton a donné un coup de pied à la porte de la chambre d’hôtel de son ex-femme. Il ne serait cependant pas mécontent du fondateur de Lé Archive, mais du Kenya.

Comme indiqué précédemment, les dames de #RHOA ont été filmées à Birmingham et à un moment donné, Marlo a frappé à la porte du Kenya avec ses mains et ses pieds lors d’un désaccord. Un Kenya furieux a alors menacé d’appeler les flics sur Marlo parce que sa fille Brooklyn dormait à l’intérieur.

Ce moment est apparemment évoqué devant le tribunal par le restaurateur qui est toujours catégorique sur le fait qu’il ne veut pas de leur progéniture dans l’émission Bravo et qui aurait cru que le Kenya devrait être trouvé méprisant pour Marlo essayant de « défoncer » la porte.

RadarEn ligne rapporte que Marc conteste non seulement cette poussière d’une caméra, mais pense également que le Kenya a violé une ordonnance du tribunal pour l’informer des opportunités lorsque leur enfant apparaîtrait devant la caméra.

En particulier, il aurait été irrité que Brooklyn ait déposé une publicité pour Home Run Inn Pizza aux côtés du Kenya sans « aucune discussion avec » lui et il n’a appris l’existence de la publicité que via Internet.

Citant des documents judiciaires, la publication ajoute que le restaurateur prétend qu’il n’a pas été autorisé à avoir FaceTime et des visites en personne avec leur petite fille.

En outre, il a déclaré que l’ordonnance du tribunal stipulait: «[Marc] doit être autorisé à avoir des visites téléphoniques et/ou vidéo quotidiennes avec l’enfant mineur. »

Marc a dit qu’il « demande à plusieurs reprises des appels et Facetime avec [Brooklyn], et fournit les horaires disponibles », mais affirme que le Kenya ne répond pas. Il a dit qu’il n’avait parlé à Brooklyn que deux fois en juin et a accusé le Kenya de refuser de « coopérer avec des visites en personne ».