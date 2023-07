L’ex de Jonah Hill publie des reçus de relation « émotionnellement violents »

Jonas Colline tagué pour Darius Jackson sur l’écran Summer Jam après l’ancienne petite amie de l’acteur Sarah Brady mettez-le sous le feu des textes «émotionnellement abusifs».

Un ex jaloux est devenu viral pour avoir harcelé sa petite amie pour qu’elle se cache, mais ce n’est pas le cas Le papa du bébé de Keke Palmer. Peut-être un soutien écrasant pour le Grand patron L’actrice a inspiré la jeune femme de 25 ans parce qu’elle a choisi « à la fois la vengeance et la guérison » samedi. Elle a exposé le Vous les gens star pour essayer de tout contrôler, de ce qu’elle portait aux amis qu’elle avait.

Putain de merde. Il a parcouru son Instagram avec des photos/vidéos de surf et lui a dit de les supprimer en raison de « limites ». Littéralement dit « n’importe quoi avec un maillot de bain ». pic.twitter.com/uKLlMrxEYR — Célia (@_celia_bedelia_) 8 juillet 2023

« C’est un avertissement à toutes les filles. Si votre partenaire vous parle comme ça, préparez un plan de sortie. Appelez-moi si vous avez besoin d’une oreille », Brady a sous-titré des captures d’écran de textes présumés de Hill sur Instagram Stories.

Ce qui est fou dans cette situation de Jonah Hill, c’est qu’ils allaient en thérapie de couple et que le thérapeute l’appelait littéralement pour son comportement et son processus de pensée et il l’a simplement rejeté. https://t.co/qtMvhkk37V — ✨Kei$ha✨ (@GlamazonJay) 8 juillet 2023

Mes squames sont levées. Jonah Hill est aussi un homme de 40 ans qui choisit de sortir avec un 25 ans, je me demande pourquoi. — Joy Hui Lin 林 慧 ปิติ 🥄 (@joyhuilin) 9 juillet 2023

Hill, qui a 15 ans son aîné, a apparemment insisté pour ressembler davantage à une figure paternelle qu’à un partenaire. Le premier message des prétendues conversations avec Hill a commencé par céder à ses demandes de supprimer des photos de sa page de médias sociaux. Même si Brady n’a pas doublé comme Keke, cela n’a pas suffi pour éviter une conférence condescendante.

« Bon départ. Vous ne semblez pas comprendre. Mais ce n’est pas à moi de vous apprendre. J’ai clarifié mes limites », disaient les réponses, manipuler le « parler thérapeutique » qui est de plus en plus populaire en ligne et dans les conversations quotidiennes. « Vous refusez de lâcher certains de [the pictures] et vous l’avez précisé. Et j’espère que cela vous rend heureux.

Je jure que je me fiche de Jonah Hill. Il me vient à l’esprit que beaucoup de femmes ne savent pas que les professionnels ont développé un langage pour l’abus numérique. On dit ça aux adolescents, on devrait peut-être le dire à leurs parents ? Surveiller vos réseaux sociaux, c’est mal. https://t.co/MdaO0Wtsj1 – Tressie McMillan Cottom (@tressiemcphd) 9 juillet 2023

Quand quelqu’un vous envoie beaucoup de messages sur ce que vous venez de publier ou qui commente votre photo ou la façon dont vous envoyez des SMS, c’est une forme de contrôle, oui. C’est pourquoi c’est manipulateur. Ce n’est pas correct simplement parce que c’est dit gentiment ou dépouillé de tout contexte dans une bulle de texte. – Tressie McMillan Cottom (@tressiemcphd) 9 juillet 2023

Ensuite, une série de captures d’écran des publications de Brady a suivi, lui indiquant quelles images de navigation supprimer ensuite. Comment grincer des dents ! Certains commentaires ont loué le ton calme, mais la série de messages contrôlant chaque petit choix est un drapeau rouge. D’autres ont convenu avec Sarah que le contrôle obsessionnel de la vie sociale de quelqu’un est «émotionnellement abusif» et dégénère souvent en un comportement plus toxique et nocif.

La BD de Jonah Hill et Keke Palmer démontre clairement comment ils s’attendent à ce qu’une fois qu’une femme est en couple avec eux, elle soit invisible au monde. C’est le contrôle. L’amour n’est pas compatible avec le contrôle. – Dr DamselInDisDress (@visassiditude) 8 juillet 2023

« Vous voyez l’utilisation abusive du terme ‘frontières’? » Brady a sous-titré une capture d’écran d’ultimatums concernant son style de vie de surfeur.

C’est de Sarah Brady – l’ex de Jonah Hill – c’est des conneries manipulatrices et abusives. ELLE EST SURFEUR ET NE DEVRAIT PAS… poster des photos d’elle en maillot de bain ? WTF. Quel tout petit homme. pic.twitter.com/WhU0k9tHK0 — Célia (@_celia_bedelia_) 8 juillet 2023

Ce n’est pas comme si Brady partageait les photos de la plage pour montrer son « a ** dans un string » comme les messages se plaignaient (bien que ce soit son droit en tant que femme adulte). Elle est toujours en maillot de bain parce qu’elle est une surfeuse de toujours. Le « membre de 3e génération du San Onofre Surfing Club » est également moniteur de surf.

D’après les textes, Brady ne portait même pas de string dans la « meilleure vidéo de surf », qu’elle a supplié de garder publique. Les reçus de Brady montrent apparemment que Hill a violé ses propres «limites» depuis le saut lorsque son compte a glissé dans ses DM avec des yeux de cœur et des compliments sur ces mêmes vidéos de surf en maillot de bain.

« C’est un peu incroyable qu’un homme qui m’a envoyé de la merde comme [the DM screenshot] serait alors contrarié de ne pas avoir lu dans ses pensées et d’avoir pris des photos de cela une fois que j’étais en couple avec lui », a semblé écrire Brady, envoyant l’image à un ami.

Pour ceux qui débattent des limites par rapport au comportement de contrôle présenté par Jonah Hill, prenez-le auprès d’un professionnel agréé. Ce que Hill a fait, c’est contrôler. Arrêt complet. pic.twitter.com/6A4LjGnd6d — BittaHoney (@BittaHoneyNY) 9 juillet 2023

Jonah Hill n’a pas encore répondu aux accusations.

Découvrez le contrecoup sur les abus présumés de Jonah Hill et les retours en arrière que Saeah Brady a supprimés pour un « misogyne narcissique » après le retournement !