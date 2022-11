L’ex de Jennifer Aniston, Justin Theroux, réagit aux aveux d’interfertilité – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jennifer Aniston a tout expliqué aux fans dans une interview révélatrice, y compris sa courageuse révélation de FIV, et elle a beaucoup de soutien. La Amis l’icône, 53 ans, s’est rendue sur Instagram le mercredi 9 novembre pour partager quelques images de la magnifique Séduire tournage de couverture et interview, et son ex-mari Justin Théroux, 51 ans, s’est rendu dans la section des commentaires pour réagir avec un message simple mais doux : les émojis d’un coup de poing et d’un cœur rouge, respectivement. Jennifer et Justin se sont mariés de 2015 à 2017 mais sont restés amis.

Dans l’entretien, L’émission du matin La star a parlé de ses tentatives de tomber enceinte pendant son mariage avec Brad Pitt58 ans, entre 2000 et 2005. “Je passais par la FIV, buvant des thés chinois, vous l’appelez,” dit-elle Séduire pour son numéro de décembre – la dernière édition imprimée du point de vente. « Je jetais tout dessus. J’aurais donné n’importe quoi si quelqu’un m’avait dit : « Congelez vos œufs. Fais toi plaisir.’ Vous ne le pensez tout simplement pas. Alors, me voilà aujourd’hui. Le navire a navigué.

Jen avait posté deux clichés incroyables dans une robe noire plongeante qui montrait presque complètement son côté et son derrière. Dans l’un d’eux, elle a regardé fixement et honnêtement la caméra alors que ses longs cheveux tombaient autour de ses épaules. “Fin d’une époque”, a-t-elle écrit en partie. “Merci @allure d’avoir fait de moi la cover girl de votre tout dernier numéro imprimé. Elle a également inclus un emoji au cœur blanc.

La Psycho américain Le commentaire de l’acteur n’a pas été la seule réaction des célébrités. Copain Khloe kardashian a écrit: “Reine !!!!! Tu ferais mieux d’être impeccable », aux côtés d’une rangée d’emojis couronne. Sara Foster a plaisanté de manière hilarante, “Quelqu’un devrait vérifier vos ex aujourd’hui.” Ses ex, d’ailleurs, semblent faire la queue pour la soutenir.

En fait, une source proche de Brad nous a expliqué ce qu’il ressentait après son interview super franche. “Brad respecte la décision de Jennifer d’avouer ses problèmes d’infertilité”, a déclaré le copain HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT pour un rapport du 9 novembre. “Ils ont tous les deux eu des hauts et des bas et ils sont très amis aujourd’hui.”