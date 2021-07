L’ex de HUNTER Biden, qui était autrefois marié à son défunt frère Beau, est allé en cure de désintoxication quatre fois avec une partie de la facture de 100 000 $ payée par Joe, à textes de Hunter publiés dans un nouveau rapport.

Le fils du président Hunter aurait envoyé un texto à Hallie: « Vous n’êtes pas resté plus de 10 jours loin de votre famille à l’une des 4 fois où vous êtes allé en cure de désintoxication. »

Il a ajouté: « C’est beaucoup moins que les 57 000 $ que j’ai payés pour vous à…Passages (5 700 $ par jour) ou les 45 000 $ que papa a payés à Caron (4 500 par jour où vous êtes resté). [have] pour m’aider d’un centime. »

Au moins cinq membres de la famille Biden ont apparemment reçu un traitement pour abus de drogue ou d’alcool, selon un rapport de DailyMail.com publié mercredi.

On dit qu’ils incluent le frère du président Frank, les enfants Hunter et Ashley, la nièce Caroline et la veuve de son fils décédé, Hallie.

Hunter a déclaré en mars que son « couplage croisé » avec la veuve de son frère avait commencé parce qu’il voulait aider ses enfants après la mort de Beau d’un cancer du cerveau.

Beau Biden, tient son fils, Hunter, alors qu’il marche avec sa femme, Hallie, tenant leur fille, Natalie Crédit : AP

Les dernières révélations proviendraient de l’ordinateur portable abandonné de Hunter. Le FBI a lancé une enquête sur Hunter en décembre 2020 après que le New York Post a publié des fichiers incriminés sur un ordinateur portable qu’il a fait réparer.

Selon des informations publiées mercredi, citant des SMS prétendument envoyés par Hunter, Hallie – la veuve de Beau et plus tard l’amante de Hunter – a été en cure de désintoxication quatre fois.

La fille de Biden, Ashley, aurait également demandé de l’aide pour abus d’alcool.

Elle aurait écrit à son frère au sujet de sa relation avec Hallie : « J’ai mon programme ambulatoire jusqu’à 20 heures mais je vous appellerai après.

« Je pensais que j’étais »amoureuse » jusqu’à ce que je devienne sobre + réalise que c’était une blague.

« Cette maladie est rusée + déconcertante. Et va te baiser comme aucune autre.

« Maintenant sobre, j’ai réalisé combien de dégâts j’avais fait + combien mon esprit m’avait joué des tours.

« Je ne regarderai plus jamais Hallie. C’est vraiment la femme la plus égoïste, la plus égocentrique et la plus idiote que je connaisse. «

Joe Biden embrasse Hallie Biden, la veuve du fils du vice-président, l’ancien procureur général du Delaware Beau Biden, avant ses funérailles Crédit : AP : Presse associée

Ashley a été arrêtée pour possession de marijuana en 1999.

Le président aurait dit à son fils qu’il avait contracté sa dépendance « de maman et moi » dans des messages texte explosifs trouvés sur un ordinateur portable abandonné.

Des captures d’écran montrent que le président a écrit en juin 2018: « Vous m’avez toujours rendu fier d’avoir contracté la maladie de maman et moi, mais vous êtes fort et courageux avec tellement plus à donner. »

Le frère du président Frank a fait face à un certain nombre d’infractions liées à l’alcool au volant.

Et la nièce Caroline a écrasé sa voiture dans un arbre alors qu’elle aurait été sous l’influence de drogues en août 2019 dans le canton de Lower Merion, en Pennsylvanie.

Elle aurait dit à Hunter dans des SMS de 2019 : « Je suis la seule personne sobre dans cette famille. Littéralement. Pas une blague. »

Hunter aurait répondu: « Vrai dat. Ils sont tous sur quelque chose sauf papa. »

Les SMS du mois dernier sur l’ordinateur portable de Hunter montrent qu’il a peut-être accidentellement payé 25 000 $ à une prostituée russe à partir d’un compte lié à son père.

Cela s’est produit des semaines après qu’il a été révélé que Hunter aurait utilisé une insulte au sujet de sortir avec une femme asiatique dans une conversation par SMS en 2019 avec sa cousine Caroline Biden.

Hunter aurait laissé trois ordinateurs portables Apple à The Mac Shop en avril 2019, mais ne les aurait jamais récupérés ni payé les frais de 85 $ pour récupérer les données.

L’ordinateur portable a fait l’objet d’une tempête médiatique après que le New York Post a publié un e-mail « d’arme fumante », alléguant que Biden avait présenté son père Joe à l’homme d’affaires ukrainien Vadym Pozharskyi lorsqu’il était vice-président.

Il a également été rapporté qu’il contenait une vidéo de 12 minutes qui semble montrer Hunter fumant du crack alors qu’il se livrait à un acte sexuel avec une femme non identifiée, ainsi que de nombreuses autres images sexuellement explicites.