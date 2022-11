L’ex de Dwyane Wade poursuit sa fille trans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : (Larry Marano/Shutterstock

Siohvaughn Funches-Wade est prête à aller en justice contre son ex, Dwayne Wade, encore. Le 41 novembre, Funches, 41 ans, a présenté une objection à un tribunal du comté de Los Angeles le 1er novembre, demandant que Zaya Wade attend « l’âge de la majorité » pour changer de nom et de sexe. « Il y a plusieurs facteurs à considérer par la Cour pour déterminer les demandes de changement de nom et de sexe de l’enfant mineur. L’enfant mineur a quinze ans et demi », écrit Funches dans les documents obtenus par L’explosion.

Plus à propos Dwyane Wade

Siohvaughn, qui nomme sa fille dans le dossier, affirme avoir “des inquiétudes quant au fait que (Dwyane) puisse faire pression sur notre enfant pour qu’il aille de l’avant avec le changement de nom et de sexe afin de capitaliser sur les opportunités financières qu’il a reçues des entreprises”. Dwayne, 40 ans, a répondu sur Instagram en se disant “très déçu” des actions de son ex-femme. Alors que cette bataille se poursuit au tribunal, voici ce que vous devez savoir sur l’ex-femme de D-Wade.

Siohvaughn Funches-Wade a été mariée à Dwyane Wade de 2002 à 2010

En tant qu’amoureux du lycée, Siohvaughn et Dwyane se sont mariés en 2002, un an avant son entrée dans le repêchage de la NBA. Le couple est resté marié jusqu’en août 2007, date à laquelle D-Wade s’est séparé. Il a déposé les papiers peu de temps après, mais le processus de divorce a été ralenti par les décisions de Siohvaughn de changer souvent d’avocat, selon ESPN.

Elle a perdu la garde de leurs enfants après une longue bataille judiciaire

En 2010, le divorce a été finalisé et en 2011, Dwyane a obtenu la garde exclusive de leurs enfants. “Ce tribunal constate que [Siohvaughn Wade] s’est lancé dans une conduite imparable et implacable pendant plus de deux ans pour éloigner les enfants de leur père, et n’a ni la capacité ni la volonté de faciliter, et encore moins d’encourager, une relation étroite et continue entre eux », juge Renée G. Goldfarb a écrit dans une partie de la décision, par ESPN.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“Je pense que l’influence y était pour beaucoup”, a déclaré Funches au Courrier quotidien en 2012. « La célébrité y était pour beaucoup. L’argent y était pour beaucoup. » Son avocat, Brian Hurst, a ajouté : « Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si la célébrité, la notoriété et l’argent ont eu un impact sur [the case].”

Siohvaughn Funches-Wade est titulaire d’un doctorat en droit

Selon un compte LinkedIn attribué à Siohvaughn Funches, l’ex de Dwyane est titulaire d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Phoenix et d’un doctorat en droit de la John Marshall Law School d’Atlanta. Le profil LinkedIn indique qu’elle a obtenu son diplôme de Magna Cum Lade et que ses activités comprenaient «Law Journal Moot Court Championship Team Best Oralist Award Dean’s List Award Recipient Cali Excellence for the Future Award Chief Justice Leah Ward Sears Pro Bono Award Excellence in Pro Bono Service Award Pro Prix ​​de distinction Bono.

Lien connexe Lié: Les enfants de Dwyane Wade : tout savoir sur ses 4 beaux gosses

Elle est la fondatrice de la fondation A Woman’s Worth

«Ayant été inspirée par Dieu, elle a fondé et demeure présidente de la A Woman’s Worth Foundation, une organisation chrétienne à but non lucratif axée sur les problèmes affectant les femmes», lit-on sur la page À propos de la A Woman’s Worth Foundation. « Dans la poursuite de la mission de cette Fondation, elle a consacré une grande partie de sa vie à aider les femmes à connaître et à comprendre leur identité donnée par Dieu afin qu’elles puissent accomplir leur destinée donnée par Dieu. C’est ce qui a inspiré l’idée de WOW Woman.

Elle a de la “richesse”

“Siohvaughn Funches est aussi une femme riche”, lit-on sur la page À propos d’AWOW. «Cette entrepreneure avisée et avisée possède sa propre société d’investissement immobilier, qui propose des locations de type hôtel pour les dirigeants d’entreprise ainsi que des locations de vacances pour les familles sur la côte. Comme tout investisseur avisé, le Dr Funches comprend le principe de la diversification et a donc lancé sa propre ligne de vêtements pour femmes.

La page indique également qu’elle « possède sa propre société de règlement extrajudiciaire des différends, The Mediation Matters Firm, LLC, et fournit une variété de services professionnels de règlement extrajudiciaire des différends aux clients. En tant que médiatrice civile et arbitre agréée auprès de l’État de Géorgie, elle intervient dans de nombreuses affaires pour plusieurs juges en Géorgie. Assermenté en tant que tuteur ad litem dans l’État de Géorgie, le Dr Funches plaide également sans relâche devant les tribunaux pour les enfants maltraités et négligés.