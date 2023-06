L’ex de Drew Sidora, Ralph Pittman, s’excuse au milieu du divorce

Au milieu de leur divorce, RHOA la star Ralph Pittman présente ses « sincères excuses » à sa future ex-femme, Drew Sidora.

L’homme de 40 ans assume le rôle qu’il a joué « dans la détérioration de [their] relation », a-t-il déclaré dans une déclaration à Personnes.

« J’aime ma femme de tout mon cœur. Ce n’est un secret pour personne que le mariage est un voyage difficile, qui n’est pas pour les faibles de cœur », a partagé le stratège en affaires. « Ma famille signifie le monde pour moi et je me suis consacré à fournir un soutien, des encouragements et à agir comme un pilier de force pour ma femme et mes enfants. »

Le Et tu te dis chrétien L’acteur affirme qu’il regarde à l’intérieur mais semble toujours pointer du doigt Drew.

« Bien que nous connaissions la vraie raison qui a finalement conduit à ma demande de divorce (SHADE), je prends ce temps pour être plus introspectif et travailler pour devenir la meilleure version de moi-même », a écrit Ralph. « Alors que les saisons changent, j’ai bon espoir et je suis optimiste pour des jours meilleurs à venir », a-t-il partagé.

Nous prendrons la positivité plutôt que la toxicité, mais la responsabilité serait meilleure.

Ralph a également dit Personnes qu’il aime toujours la mère de deux enfants, Machai, 8 ans, et Aniya, 5 ans, « de tout [his] cœur. »

Drew n’a pas encore commenté les déclarations du diplômé de Rutgers.

Les fans ont appris le divorce du couple en mars, neuf ans après leur mariage. Drew a demandé le divorce en février. Elle a énuméré la « tricherie » et « le manque de respect flagrant et la violence mentale » comme raisons de la dissolution du mariage dans les documents judiciaires.

Drew Sidora a expliqué quand ça suffisait RHOA Des caméras ont filmé la fin de son mariage avec Ralph Pittman

Le C’est tellement corbeau alun divulgué à Personnes que c’en était assez lorsque le « comportement et l’inadéquation » présumés de son mari se sont poursuivis lorsqu’ils ont été ajoutés au casting de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta.

Elle a expliqué: « Je pense que l’incapacité de le posséder, l’incapacité de s’excuser, l’incapacité de le surmonter, l’incapacité de se soucier de mon état émotionnel et de vouloir travailler et guérir cela, était très difficile. »

Le jeu vétérinaire a avoué qu’elle se sentait « gênée en plus de ce que [she was] traiter à huis clos.

Drew envisage une relation de coparentalité « amicale » pour le bien de leurs enfants.

« J’espère que nous nous en sortirons et que nous pourrons être amis et respectueux », a déclaré l’actrice, qui a également un fils de 12 ans issu d’une précédente relation. Personnes le mois dernier.

Le RHOA les caméras ont documenté la relation difficile du couple. L’une des scènes choquantes montrait Drew expliquant pourquoi elle avait cessé de porter son alliance pendant la saison 14.

Elle a affirmé qu’elle avait retiré son doigt après que l’ancien assistant de Ralph ait proposé de lui faire un massage dans un message texte coquette.

Dans l’émission de téléréalité, elle s’est souvenue avoir été « dans ce voyage » pour « régler ce problème particulier de cet assistant » pendant un certain temps, mais il lui était difficile de trembler.

Pittman a poussé Sidora à « aller au-delà » de « l’incident », déclarant qu’il s’agissait d’un « produit de [her] imagination. » Ses camarades de casting, en plus de Bravo fans, a souligné son prétendu éclairage au gaz.

Kenya Moore l’a même comparé à son ex-mari, Marc Daly, le qualifiant de « trou irrespectueux… trou ».

Drew a parlé à Personnes à propos de son affinité pour le mariage et en utilisant le mariage de 56 ans de ses parents comme source d’inspiration.

« J’ai grandi en voyant le mariage. Je les ai vus se battre, je les ai vus se réconcilier. Le mariage n’est pas parfait, les relations ne sont pas faciles. Mais si nous nous engageons tous les deux, alors c’est ce que c’est », a-t-elle déclaré.

Malheureusement, Drew ne l’a pas rendue heureuse pour toujours avec Ralph. Cela ne veut pas dire qu’un prince charmant qui ne triche pas ne montera pas un jour.