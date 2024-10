L’ex de Dina Manzo, ancienne élève de « RHONJ », condamnée à 7 ans de prison pour agression collective

L’ex-mari de Dina Cantin, ancienne personnalité des « Real Housewives of New Jersey », anciennement Dina Manzo, purgera sept ans de prison pour avoir engagé un gangster pour agresser le petit-ami de la star de la télévision, selon le bureau du procureur américain du district du New Jersey. annoncé Mardi.

Thomas Manzo, qui a été marié à l’animateur de podcast de 2005 à 2016, a été condamné pour avoir embauché puis aidé un gangster réputé à agresser Dave Cantin, aujourd’hui mari de la star de la télévision, en 2015. Manzo, 59 ans, a également été condamné à trois ans de prison. de liberté surveillée en plus de sa peine de prison.

Manzo a été reconnu coupable en juin de complot, de falsification et de dissimulation de documents et d’avoir commis un crime violent en faveur d’activités de racket. Un représentant légal de Manzo n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times mercredi.

« Que vous apparteniez ou non à la mafia, engager la mafia pour agresser quelqu’un à cause de vos problèmes conjugaux est odieux. Dissimuler le rôle que vous avez joué ne fait qu’empirer les choses », US Atty. » Philip R. Sellinger a déclaré dans l’annonce. « Le verdict du jury et la sentence d’aujourd’hui montrent clairement que ce bureau n’épargnera aucune ressource pour demander des comptes à quiconque commet de tels crimes. »

Les procureurs, au cours d’un procès de près de trois semaines plus tôt cette année, ont allégué que Manzo avait engagé John Perna, de la famille Lucchese, pour mener l’agression de juillet 2015 contre Dave Cantin en échange d’une réception de mariage gratuite. Selon les procureurs, l’attaque a laissé Cantin avec des blessures importantes.

Un mois après l’assaut, Perna a organisé une réception extravagante devant environ 330 personnes au restaurant Manzo’s Brownstone. Alors qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale, Manzo a dissimulé et falsifié des documents relatifs au mariage, ont fait valoir les procureurs. Perna a plaidé coupable de l’agression en décembre 2020 et a été condamnée à deux ans et demi de prison. Il a été libéré en août 2023.

Dina Cantin, 52 ans, était un membre occasionnel du casting de « RHONJ » depuis la première de la série en 2009, mais a quitté la série de télé-réalité. au milieu de son déménagement sur la côte ouest. Elle et Manzo se sont séparés en 2012 et finalisé leur divorce en 2016.

En juin 2017, Dina et Dave Cantin se sont mariés. Un représentant de Dina Cantin n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times mercredi, mais la star de la télévision a partagé une citation optimiste de l’écrivaine Bianca Sparacino sur son Instagram au milieu de la condamnation de son ex-mari.

« Parce qu’en fin de compte, ce sont les bonnes personnes qui se battent pour vous. Les bonnes personnes se présentent », lit-on dans l’histoire Instagram, expirée depuis. « Les bonnes personnes s’en soucient, non seulement lorsque la vie est pratique, mais aussi lorsqu’elle est difficile, désordonnée et douloureuse partout. »

Fois sL’écrivaine Angie Orellana Hernandez et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.