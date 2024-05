L’ex de Diddy, Misa Hylton, réagit à la vidéo d’agression de Cassie

Avertissement : cette histoire contient des détails sur la violence domestique.

Misa Hylton brise son silence.

Quelques jours après une vidéo de 2016 de son ex Peignes Sean « Diddy » agresser sa petite amie d’alors Cassie Ventura a été libéré, le créateur de mode a répondu à la nouvelle.

« J’ai le cœur brisé à l’idée que Cassie doive revivre l’horreur de ses abus, et mon cœur va à elle », a déclaré Hylton. reflété sur Instagram 21 mai. « Je sais exactement ce qu’elle ressent, et grâce à mon empathie, cela a déclenché mon propre traumatisme. »

L’homme de 51 ans, qui partage son fils Justin, 30 ans, avec le magnat du rap — a posté des photos de tous les enfants de Combs à côté du message. La première diapositive mettait en valeur ses fils: Justin, Quincy32, et Christian26 ans, ce dernier qu’il a partagé avec son défunt ex, Kim Porter. La deuxième diapositive présentait les filles de Combs : Chance17 ans, avec Sarah Chapman; jumeaux D’Lila et Jessie, 17 ans, avec Porter ; et 17 mois Amour avec Dana Tran.

« Ces jeunes ont été élevés par des femmes qui veulent le meilleur pour eux – nous accordons la priorité à Dieu et à l’éducation et avons toujours été unis dans nos efforts mutuels pour soutenir leurs rêves », a écrit Hylton. « Deux des plus jeunes n’ont pas leur mère ici et c’était notre devoir de les soutenir. »