L’ex de Diddy a le cœur brisé pour Cassie après la fuite de la vidéo de l’attaque à l’hôtel : « Je sais exactement ce qu’elle ressent »

Misa Hylton, l’ex-petite amie de Sean « Diddy » Combs et mère de son fils aîné, Justin Combs, a admis qu’elle avait été « déclenchée » quelques jours après la fuite d’une vidéo de 2016 montrant le magnat de la musique battant sa petite amie de l’époque, Cassie, dans un hôtel de Los Angeles. couloir.

« J’ai le cœur brisé à l’idée que Cassie doive revivre l’horreur de ses abus, et mon cœur va à elle », a partagé Hylton sur Instagram avec deux photos incluant les sept enfants de Combs. « Je sais exactement ce qu’elle ressent, et grâce à mon empathie, cela a déclenché mon propre traumatisme. »

Combs a rompu son silence dimanche sur vidéo d’il y a huit ans qui vient tout juste de faire surface vendredi, et bien qu’il n’ait pas mentionné le nom de Cassie, Combs a déclaré que son « comportement sur cette vidéo est inexcusable ».

L’AVOCAT DE CASSIE CRITIQUE LA VIDÉO D’EXCUSES « MALAISONNE » DE DIDDY ALORS QUE LES STARS RÉAGISSENT À LA DÉCLARATION D’ASSAUT À L’HÔTEL

La publication de Hylton sur les réseaux sociaux présentait une photo de Justin Combs, Christian Combs et Quincy Porter. Elle a également partagé une photo des filles de Combs ; Chance, les jumeaux Jessie et D’Lila Combs, et son plus jeune petit, Love.

« Ces jeunes ont été élevés par des femmes qui veulent le meilleur pour eux – nous accordons la priorité à Dieu et à l’éducation et avons toujours été unis dans nos efforts mutuels pour soutenir leurs rêves », a-t-elle écrit. « Deux des plus jeunes n’ont pas leur mère ici et c’était notre devoir de les soutenir. »

Hylton a ajouté : « Leur père a besoin d’aide et je prie pour qu’il fasse véritablement le travail personnel et qu’il le reçoive. »

Christian, Jessie et D’Lila ont chacun la même mère, la défunte mannequin Kim Porter, qui est sortie avec Combs pendant près de 13 ans. Elle a également eu un fils Quincy issu de sa précédente relation avec le chanteur de R&B Al B. Bien sûr ! Porter est décédée en novembre 2018. Elle avait 47 ans.

Hylton a continué à publier sur ses histoires Instagram, y compris la citation : « C’est profondément troublant de voir autant d’hommes adultes présenter encore les schémas psychologiques des garçons. »

Dans une autre histoire, elle a partagé : « Nous devons arrêter d’apprendre aux filles à comprendre les communications ou les comportements inadéquats, inappropriés ou irrespectueux – et plutôt apprendre aux fils à explorer de manière adéquate leur monde intérieur, à communiquer efficacement et à se comporter avec respect. Ce n’est pas le travail des femmes. enseigner une communication mature et des comportements respectueux aux hommes à qui on n’a pas appris comment le faire, ou aux hommes qui choisissent de ne pas guérir, apprendre et grandir par eux-mêmes.

Dans un clip obtenu en exclusivité par CNN, le rappeur a été vu courant dans le couloir d’un hôtel avec une serviette. Quelques instants auparavant, Cassie (Cassandra Ventura) avait marché dans le même couloir avec des sacs à la main en direction des ascenseurs.

REGARDER: SEAN ‘DIDDY’ COMBS AGENCE CASSIE LORS DE L’INCIDENT DE L’HÔTEL DE LOS ANGELES EN 2016

Une fois que Combs a atteint les ascenseurs, il a attrapé Cassie par le cou et l’a jetée au sol. Combs lui a ensuite donné deux coups de pied, a ramassé ses sacs et l’a traînée dans le couloir avant qu’elle ne retourne au même endroit pour utiliser un téléphone.

« C’est si difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de votre vie, mais parfois il faut le faire. J’étais foutu – j’ai touché le fond – mais je ne trouve aucune excuse », a déclaré Combs dans un clip partagé dimanche. . « Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. »

Combs a admis : « J’étais dégoûté à l’époque quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant. J’y suis allé et j’ai demandé l’aide d’un professionnel. J’ai commencé à suivre une thérapie, à suivre une cure de désintoxication.

« J’ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé. Mais je m’engage à devenir un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas pardon. Je suis vraiment désolé. »

L’équipe juridique de Cassie a riposté à la déclaration de Combs et a déclaré que sa parole semblait concerner davantage « lui-même que les nombreuses personnes qu’il a blessées ».

« Lorsque Cassie et plusieurs autres femmes se sont manifestées, il a tout nié et a suggéré que ses victimes cherchaient un salaire », a déclaré Meredith Firetog, associée chez Wigdor LLP, le cabinet juridique représentant Ventura, à Fox News Digital. « Le fait qu’il n’ait été obligé de ‘s’excuser’ qu’une fois que ses dénégations répétées se sont révélées fausses montre son désespoir pathétique, et personne ne se laissera influencer par ses paroles fallacieuses. »

Cassie a accusé Combs de viol et d’années d’abus dans le cadre d’un procès explosif intenté en novembre, mais un jour plus tard, l’ancien couple a réglé le procès pour une somme non divulguée.

Cassie, dont le nom complet est Cassandra Ventura, plus précisément accusé Combs de l’avoir violée dans sa propre maison et de la forcer à avoir des relations sexuelles avec des prostitués pendant qu’il regardait et filmait. La chanteuse de R&B a également allégué que Combs lui avait « donné des coups de poing, des coups, des coups de pied et des pieds ».

Après la diffusion de la vidéo vendredi, le Bureau du procureur du district de Los Angeles a publié une déclaration confirmant que l’artiste de rap est « impossible » d’être poursuivi en justice en raison du délai de prescription.

En mars, les maisons de Combs à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionné par des responsables de l’enquête sur la sécurité intérieure dans le cadre d’une enquête fédérale sur la traite des êtres humains. On ne sait pas si Combs est la cible de l’enquête de l’agence fédérale.

Quelques jours plus tard, Hylton a partagé des images du raid et a qualifié de « déplorable » la « force ouvertement militarisée utilisée contre mes fils Justin et Christian ».

« Assez, c’est assez ! Justin avait-il besoin de plusieurs faisceaux laser d’armes à feu pointées sur sa poitrine ?? » elle a écrit. « Christian avait-il besoin d’une arme pointée sur l’arrière de sa tête pendant qu’il était menotté ??

Combien de fois avons-nous vu de jeunes HOMMES NOIRS NON ARMÉS ne pas sortir vivants de ce genre de situations ? »

L’avocat de Combs, Aaron Dyer, a qualifié les raids de « surutilisation flagrante de force de niveau militaire » dans une déclaration fournie à Fox News Digital à l’époque.

