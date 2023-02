L’ex de David Carrick dit qu’elle espère qu’il ressentira enfin “une partie de la douleur” qu’il a causée à ses victimes

L’ex-partenaire de CARRICK a déclaré au Sun qu’elle espérait qu’il ressentait enfin “une partie de la douleur” qu’il avait causée à tant de ses victimes.

S’exprimant après avoir été condamné à perpétuité, Rachel, dont nous ne révélons pas le nom de famille, l’a qualifié d ‘”homme diabolique” qui aurait fait bien pire si les braves victimes ne s’étaient pas manifestées.

Elle a rencontré Carrick, 48 ans, sur une application de rencontres en 2010 et le verrait environ deux fois par mois pendant cinq ans.

Rachel a déclaré: «J’ai attendu ce jour ces dernières années et encore plus depuis qu’il a été attrapé.

“J’ai senti que justice avait été rendue et surtout je me sens soulagée de savoir qu’aucune autre femme n’aura à vivre ce que moi-même et tant d’autres ont fait, espérons-le plus jamais par cet homme.

«Une partie de moi pense qu’il aurait dû aller en procès, d’autant plus que les victimes ont eu la chance de vraiment parcourir leur récit des événements pour lui montrer ce qu’il leur a fait, mais cela a été légèrement abordé au fur et à mesure que leurs déclarations le pouvaient. à lire – j’espère que chaque mot l’a pénétré et qu’il ressent une partie de la douleur qu’il a pu leur causer.

“Personnellement, j’ai réalisé et je dois faire face à l’impact que son comportement envers moi a eu sur mes relations suite à mon interaction avec lui et, finalement, il m’a causé beaucoup de problèmes avec des hommes de confiance.

“Il a non seulement eu un effet émotionnel sur moi, mais aussi sur toutes les relations que j’ai eues depuis que je connais David.

“Même si mes interactions avec cet homme ignoble étaient consensuelles, elles n’étaient certainement pas justes, je regarde en arrière maintenant et je pense” comment ose-t-il “et” qu’est-ce qui ne va pas avec lui “.

“C’est un homme diabolique et assoiffé de pouvoir, et cela ne vaut pas la peine de penser à tout ce qu’il aurait pu faire si ces femmes courageuses ne s’étaient pas manifestées.

“J’espère que 30 ans de prison le rendront responsable de ses terribles actes.”