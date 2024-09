L’ex de Dave Grohl, Jennifer Finch, le défend après l’avoir trompé et avoir eu un bébé secret

Dave Grohl a au moins un ex dans son coin.

Jennifer Finch, qui est sortie avec Grohl dans les années 90, a insisté auprès de TMZ Jeudi, il est un père et un ami de premier ordre.

Finch, 58 ans, a déclaré au média que les deux étaient restés proches depuis l’époque où ils étaient en couple, ajoutant qu’elle avait eu une place au premier rang pour la dynamique familiale de l’acteur lors de sa tournée avec les Foo Fighters récemment.

Selon Finch, Grohl, 55 ans — qui a révélé plus tôt cette semaine qu’il avait récemment engendré un enfant en dehors de son mariage avec sa femme de longue date, Jordyn Blum — fait tout ce qu’il peut pour remédier à cette situation délicate.

L’ex de Dave Grohl, Jennifer Finch, a défendu le leader des Foo Fighters après qu’il a révélé qu’il avait trompé sa femme et accueilli un bébé en secret. Instagram/jenniferfinch

Finch (deuxième à partir de la droite), qui est sorti avec Grohl dans les années 90, a insisté jeudi sur le fait qu’il était un père et un ami de premier ordre. Getty Images

Finch a également bizarrement taquiné le fait qu’elle ne dévoilerait pas les détails juteux de leur histoire d’amour passée avant que son plus jeune n’ait 18 ans.

Mardi, Grohl – qui partage avec Blum ses filles Violet Maye, 18 ans, Harper Willow, 15 ans, et Ophelia Saint, 10 ans – s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’il avait un quatrième enfant.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage », a-t-il déclaré à ses abonnés dans un communiqué.

Finch a déclaré qu’elle et le rockeur – vu ici en juin 1995 – étaient restés proches depuis l’époque où ils étaient en couple, ajoutant qu’elle avait eu une place au premier rang pour la dynamique familiale de son mari lors d’une tournée avec son groupe récemment. Getty Images

Selon Finch, Grohl — vu ici en février 2022 — fait tout ce qu’il peut pour remédier à cette situation délicate. Getty Images

« J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. »

L’ancien batteur de Nirvana, qui n’a pas révélé l’identité de sa maîtresse, a conclu son message en disant que lui et sa famille étaient « reconnaissants » de la « considération » du public envers tous les enfants concernés alors qu’ils « avancent ensemble ».

Blum, 48 ans, n’a pas encore abordé le sujet publiquement ; cependant, l’ancien mannequin devenu producteur de MTV a été photographié sans alliance quelques semaines avant que l’indiscrétion de son mari ne fasse la une des journaux.

L’ancien batteur de Nirvana a révélé plus tôt cette semaine qu’il avait récemment eu un enfant en dehors de son mariage avec sa femme de longue date Jordyn Blum, tous deux vus ici en février 2016. Getty Images

Blum et Grohl, vus ici aux Grammy Awards 2023, partagent trois filles âgées de 10 à 18 ans. FilmMagic

Après que la nouvelle a éclaté, les internautes ont commencé à s’intéresser de plus près à ses relations passées.

Dans ses mémoires de 2003, la pionnière du snowboard Tina Basich a affirmé que Grohl l’avait trompée pendant leur romance de deux ans à la fin des années 90.

Puis, jeudi, une femme a déclaré en exclusivité à Page Six que le musicien l’avait draguée en 2013 en utilisant « exactement la même » phrase d’accroche « future ex-femme » qui avait convaincu Blum en 2001.