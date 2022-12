L’ex de Dani Dyer, Sammy Kimmence, passe le lendemain de Noël avec son fils Santi après sa sortie de prison

L’ex de Dani Dyer, Sammy Kimmence, a passé le lendemain de Noël avec son fils Santiago après sa sortie de prison au début du mois.

Sammy, 26 ans, a partagé une vidéo de son fils courant alors qu’ils passaient du temps de qualité ensemble après que Dani ait passé la journée avec leur petit hier.

L’ancien agent de change a été enfermé l’année dernière pour avoir escroqué des retraités vulnérables sur 34 000 £.

Il a été envoyé peu de temps après la naissance de son fils – qui a été élevé en solo par sa mère star de la télévision depuis.

Début décembre, il a posté des photos avec Santi pour la première fois après sa sortie de prison.

Sammy a été emprisonné pour un stratagème de fraude malade l’année dernière après avoir ciblé deux hommes âgés.

Il avait persuadé Peter Marin et Peter Haynes de lui permettre d’investir leur argent pour eux.

Il a été vu fondre en larmes alors qu’il était condamné à 42 mois après avoir arnaqué deux victimes, âgées de 80 et 90 ans, avec leur argent.

Dani, 25 ans, avait largué le fraudeur avant qu’il ne soit reconnu coupable et a ensuite été contraint d’emmener leur fils rendre visite à son père au HMP de catégorie B Winchester.

Dani a depuis évolué avec le footballeur Jarrod Bowen.

Hier, l’ancienne star de Love Island a partagé des clichés alors qu’elle passait du temps avec Jarrod et Santi.

La belle photo vient du petit ami de la star Jarrod Bowen est pressenti pour “proposer” pendant la période des fêtes – et son père Danny Dyer “approuve”.

L’heureux couple est devenu de plus en plus fort depuis qu’il s’est réuni à la fin de l’année dernière, Jarrod étant le beau-père passionné de son fils Santiago.

Et maintenant, Dani – qui a décrit Jarrod à l’occasion de leur premier anniversaire comme le « petit ami que j’ai toujours rêvé d’avoir » – a dit à ses amis qu’elle était prête pour la prochaine étape.

Une source a dit OK! , “Dani et Jarrod sont tellement aimés. Ils ont récemment fêté un an ensemble et le temps est passé si vite.

“Jarrod la traite si bien et il est incroyable avec son petit garçon Santiago.

“La famille de Dani l’aime et sait qu’elle en a trouvé un bon.”