L’ex de Dani Dyer, Jack Fincham, à nouveau célibataire après avoir « séparé avec Frankie Sims après seulement deux mois ensemble »

L’ex de DANI Dyer, Jack Fincham, et sa petite amie, Frankie Sims, se sont séparés deux mois seulement après être devenus officiels.

Le couple a mis fin à leur romance et s’est arrêté de se suivre sur Instagram après une série de rangées.

Instagram

Jack Fincham s’est retrouvé célibataire[/caption]

Instagram

Les Frankie Sims de Jack et Towie se sont séparés après une série de disputes[/caption]

Une source a dit D’ACCORD!: « Jack et Frankie se sont séparés,.

« Ils ont eu quelques disputes et se sont désabonnés sur Instagram. »

Le mois dernier, le couple a filmé sa première émission de téléréalité – Ex In The City S2.

Il devrait sortir sur les écrans plus tard cette année et les téléspectateurs ont été invités à s’attendre à des feux d’artifice.

Le couple d’Essex Jack et Frankie – qui prétendaient avoir une « chimie folle » – a mis leur relation à l’épreuve lorsqu’ils se sont retrouvés face à face avec leurs ex dans l’émission MTV.

Une source a déclaré au Sun : « Jack et Frankie se sont inscrits pour ex dans la ville – et ont tous deux été horrifiés lorsque des ex surprises sont arrivés.

« Ils forment en fait un couple très fort, alors ils ont réussi à traverser la série – mais les téléspectateurs devraient s’attendre à des feux d’artifice à l’écran. »

Jack a trouvé l’amour avec Frankie quelques semaines seulement après sa séparation d’avec sa co-star de Towie, Chloe Brockett.

Mais Frankie, 26 ans, a nié qu’il y avait eu un « chevauchement » et a déclaré au Sun qu’ils avaient ravivé leur romance trois ans après leur première aventure.

Les autres ex de Jack incluent Dani Dyer, Connie O’Hara et ses co-stars de Love Island Ellie Jones et Laura Anderson.

Il a rencontré Dani sur Love Island et ils ont remporté la série 2018.





Elle est actuellement en vacances après des problèmes relationnels.

Le petit ami de Dani, Sammy Kimmence, a été emprisonné pendant trois ans après avoir plaidé coupable d’avoir escroqué deux OAP sur 34 000 £.

Des sources disent qu’il lui a menti sur la gravité de ses crimes et elle reconsidère maintenant s’ils ont un avenir ensemble.

Le Sun a contacté les représentants de Jack et Frankie pour commentaires.

Caractéristiques de Rex

Jack était déjà sorti avec Dani Dyer après avoir remporté Love Island 2018 ensemble[/caption]