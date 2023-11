L’ex de Cristiano Ronaldo devient la dernière femme “bunga bunga” à recevoir un ordre d’expulsion de la famille de Silvio Berlusconi alors qu’ils tentent de récupérer les biens que le Premier ministre italien leur a laissés dans son testament.

Manuela Ferrara était l’une des dizaines de femmes invitées aux soirées de Berlusconi

Il s’agit de la dernière femme « bunga bunga » à faire l’objet d’un ordre d’expulsion de la part des héritiers de l’ancien Premier ministre italien controversé Silvio Berlusconi.

L’ancienne météorologue Manuela Ferrara, qui se décrit comme une “journaliste, mannequin et influenceuse”, était l’une des dizaines de femmes invitées à ces soirées qui, selon Berlusconi, étaient simplement des “dîners élégants”.

Elle fait partie de la vingtaine de femmes à qui Berlusconi – décédé d’une leucémie en juin à l’âge de 86 ans – a promis des paiements et un logement pour « atteinte à la réputation » après avoir été impliquées dans le scandale sexuel.

Maintenant, ses enfants veulent exclure les femmes et les expulser des maisons de « grâce et faveur » qu’il leur a données dans et autour de la ville de Milan.

Manuela – qui est également sortie avec le footballeur Cristiano Ronaldo – s’est fait dire qu’elle devait quitter son appartement dans le quartier chic de Bande Nere-Primaticcio d’ici la fin de l’année, mais contrairement aux autres femmes de la saga, elle a accepté de ne pas prendre de mesures légales. action.

Manuela, 39 ans, et sa sœur jumelle Marianna, étaient toutes deux invitées aux désormais tristement célèbres fêtes de Berlusconi qu’il organisait dans sa luxueuse maison d’Arcore au début des années 2000 et qui ont ensuite déclenché une enquête criminelle.

Lors d’une audience ultérieure, Manuela, qui travaillait pour l’empire télévisé de Berlusconi, a déclaré aux procureurs : « Je suis une bonne fille mais j’ai été décrite comme une escorte, laissez-moi vous dire que c’est absolument absurde.

“Serlusconi nous payait 2 500 euros par mois, comme beaucoup d’autres femmes qui assistaient aux soirées d’Arcore, mais ce n’étaient pas des soirées vulgaires ou inconfortables, il n’y avait rien de scandaleux, les danseurs se divertissaient comme ils gagnaient leur vie.”

Manuela a ensuite quitté son emploi de météorologue à la télévision, mais a participé à la version italienne de I’m A Celebrity Ger Me Out of Here et apparaît toujours régulièrement dans des talk-shows et des modèles de sous-vêtements et de calendriers.

Deux autres femmes, Alessandra Sorcinelli et Barbara Guerra, toutes deux également présentes aux soirées et ayant fait l’objet d’ordres d’expulsion, ont décidé de s’en prendre aux héritiers de Berlusconi et ont menacé de poursuites judiciaires.

Alessandra affirme que Berlusconi lui a promis trois millions d’euros pour l’indemniser de la publicité qu’elle a subie à cause des partis bunga-bunga et a demandé à ses avocats d’engager des poursuites judiciaires, affirmant qu’elle avait la preuve qu’elle pouvait rester dans son appartement.

L’avocat de Barbara, Federico Sinicato, a déclaré à MailOnline : “Nous avons plusieurs enregistrements dans lesquels Berlusconi assure à ma cliente qu’elle peut rester dans l’appartement où elle vit, sans problème et nous sommes prêts à rendre cela public si nécessaire.”

Dans un enregistrement, on entend Berlusconi lui expliquer comment elle peut rester dans la maison : “Je vous promets, pour mes cinq enfants, un prêt à utiliser immédiatement et dès que le procès sera terminé, et nos avocats nous donneront tout”. clair, je le mettrai à votre nom.

Les procureurs dans divers procès contre Berlusconi ont affirmé que les allocations et les maisons étaient des avantages pour les filles en échange d’un témoignage favorable lors des audiences contre lui et en particulier dans une affaire dans laquelle il aurait payé une fille mineure pour des relations sexuelles.

Les deux femmes vivent dans des propriétés à la périphérie de Milan et ont insisté sur le fait qu’il ne s’était rien passé de fâcheux entre elles et Berlusconi.