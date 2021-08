L’ex de Chrishell Stause, Justin Hartley, fait l’éloge de sa femme Sofia Pernas après que la star de Selling Sunset révèle qu’elle sort avec un nouvel homme

L’ex-mari de CHRISHELL Stause, Justin Hartley, a publié un hommage à son épouse actuelle, Sofia Pernas.

Le C’est nous le nouveau message de la star vient après le Vendre le coucher du soleil la star a révélé sa nouvelle romance avec Jason Oppenheim.

Justin Hartley a félicité sa femme Sofia Pernas dans un nouveau post Instagram[/caption]

L’acteur a qualifié sa femme de « femme extraordinaire »[/caption]

Justin, 44 ans, a pris Instagram samedi pour partager une photo de Sofia, 32 ans, souriante à la caméra alors qu’elle était au restaurant, suivie d’un selfie du couple.

L’acteur a également partagé une autre photo en solo de l’actrice dégustant des huîtres, tandis que le post s’est terminé avec Justin posant pour un selfie avec un squelette de dinosaure.

À côté des photos, Justin a écrit : « Joyeux anniversaire à ma belle Sofia ! Cette femme incroyable me fait rire aux éclats tous les jours. C’est parti pour abattre les huîtres du monde entier ! Je t’aime beaucoup! »

JUSTIN ENCORE

Justin et Chrishell, 40 ans, s’est marié en 2017, mais il a demandé le divorce en novembre 2019.

Leur divorce a été finalisé le 22 février 2021 et Justin est rapidement passé à Sofia, qu’il a épousée en mai 2021.

CHRISHELL ÉTAIT « AVEC LES TÉS AVEUGLES »

Les fans de Selling Sunset ont regardé Le divorce de Chrishell à Justin se dérouler, ce qui était un scénario majeur la saison dernière.

L’actrice a affirmé qu’elle était aveuglé par le dossier de son mari et a fondu en larmes à sa co-vedette Mary Fitzgerald pendant le tournage.

Elle a dit à Mary: « Je suis juste un peu sous le choc avec tout ça. »

« Il vient de vous prendre au dépourvu ? » lui a-t-on demandé.

Après avoir hoché la tête, Chrishell a déclaré: «C’est juste beaucoup à la fois parce que tout le monde le sait.

« Je l’aime tellement. C’était mon meilleur ami. À qui dois-je parler maintenant ? »

RETROUVER L’AMOUR

Chrishell a finalement retrouvé l’amour avec Danser avec les étoiles pro Kéo Motsepe.

Cependant, le couple s’est séparé après deux mois de relation.

Le Netflix la star n’a pas renoncé à avoir un heureux pour toujours, car elle a récemment révélé sa nouvelle romance avec Jason, 44.

Il y a quelques jours à peine, l’agent immobilier a publié une série de photos sur Instagram en vacances à Capri, en Italie, avec ses coéquipiers, y compris quelques clichés d’elle et Jason se mettant à l’aise sur un bateau.

Le frère jumeau et partenaire commercial de Jason, Brett, a commenté le message de Chrishell en écrivant : « Je t’aime Chrishell. Merci d’avoir rendu mon frère heureux.





L’acteur Romain Bonnet a également adressé ses meilleurs vœux au couple en déclarant : « Tellement heureux pour vous les gars ! Enfin, les gens s’arrêteront avec Jason et Mary, espérons-le.

Jason a parlé de sa nouvelle histoire d’amour avec The Sun en déclarant: « Chrishell et moi sommes devenus des amis proches et c’est devenu une relation incroyable.

« Je tiens à elle profondément et nous sommes très heureux ensemble. »

Son poste intervient après que son ex-femme, Chrishell Stause de Selling Sunset, a révélé sa nouvelle romance[/caption]

Justin a demandé le divorce de Chrishell en novembre 2019[/caption]

Elle a récemment révélé sa romance avec la co-star Jason Oppenheim[/caption]