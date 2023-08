L’ex de Britney Spears, Hesam ‘Sam’ Asghari, demande des conseils sur les déguisements de paparazzi alors que la chanteuse révèle sa ‘douleur’

Avec un divorce imminent, l’ex de Britney Spears n’est probablement pas sur son radar, mais il pourrait être sur celui de quelqu’un d’autre.

Hasem « Sam » Asghari, qui n’a épousé Spears qu’en juillet 2022, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour plaisanter sur sa situation, demandant à ses partisans de choisir son déguisement pour son éventuelle rencontre avec les paparazzi.

« Aidez-moi à choisir », a écrit Asghari au-dessus de trois photos filtrées, qui montraient l’acteur avec des coiffures, des poils du visage et des accessoires variés. Il a inclus une boîte de réponse pour que les utilisateurs puissent répondre.

BRITNEY SPEARS ADMET QU’ELLE « NE POUVAIT PLUS PRENDRE LA DOULEUR » DANS LA PREMIÈRE DÉCLARATION SUR LE DIVORCE DE SAM ASGHARI

Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont trouvé la blague de l’acteur inappropriée, étant donné l’annonce récente de Spears selon laquelle elle « ne pouvait plus supporter la douleur » de sa relation.

« La tentative de Sam Asghari d’impliquer les fans dans sa décision de déguisement de paparazzi montre un manque de sensibilité envers son divorce en cours avec Britney Spears. C’est décevant de le voir banaliser une affaire aussi grave pour un gain personnel », a écrit un utilisateur sur Twitter.

« Il devrait profiter de ses 2 secondes de gloire maintenant avant de tomber complètement et [remains] dans [B]l’ombre de ritney », a partagé une autre personne.

Vendredi, Spears a choisi une manière familière de rompre son silence, en partageant une vidéo d’elle dansant sur Instagram. Elle a légendé le post, « Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choquée mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que c’est honnêtement personne affaires », s’est-elle exclamée.

« Mais, honnêtement, je ne pouvais plus supporter la douleur !!! D’une manière télépathique, j’ai reçu tellement de messages qui font fondre mon cœur d’amis et je vous remercie !!! Je le joue fort depuis longtemps trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c’est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous », a-t-elle écrit, reconnaissant ses fans.

« J’aimerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment, mais pour une raison quelconque, j’ai toujours dû cacher mes faiblesses !!! Si je n’étais pas le soldat fort de mon père, je serais envoyé dans des endroits pour me soigner par des médecins !!! Mais c’est à ce moment-là que j’avais le plus besoin de famille !!! Tu es censé être aimé inconditionnellement… pas sous conditions !!!! Alors je serai aussi fort que possible et je ferai de mon mieux !!! Et je Je vais vraiment très bien !!! Quoi qu’il en soit, passez une bonne journée et n’oubliez pas de sourire », a-t-elle conclu.

Selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital, Asghari a cité des « différences irréconciliables » lorsqu’il a demandé le divorce le 16 août, bien que la date de séparation ait été indiquée comme étant le 28 juillet.

L’acteur de « Special Ops: Lioness » a demandé une pension alimentaire ainsi que des frais d’avocat. Après que des rumeurs négatives aient circulé suggérant une scission plus controversée, son représentant a déclaré à Fox News Digital : « Il y a de nombreuses affirmations selon lesquelles Sam conteste le contrat de mariage et menace d’exploiter son ex-femme avec des vidéos. Cependant, toutes ces affirmations sont fausses, car rien de négatif l’intention a toujours été dirigée vers elle et ne le sera jamais. Sam l’a toujours soutenue et la soutiendra toujours.

Asghari a été le premier à parler du divorce, partageant une déclaration sur Instagram.

« Après 6 ans d’amour et d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre voyage ensemble. Nous garderons l’amour et le respect que nous avons l’un pour l’autre. Et je lui souhaite toujours le meilleur. »

« S— arrive », a-t-il écrit, choisissant de ne pas élaborer. « Demander de la confidentialité semble ridicule, alors je demanderai simplement à tout le monde, y compris les médias, d’être gentil et attentionné. »

Le couple s’est rencontré à l’origine sur le tournage de la vidéo « Slumber Party » de Spears en 2016, se mariant chez elle à Thousand Oaks l’été dernier.