L’ex de Beverly D’Angelo a divorcé pour qu’elle puisse être avec Al Pacino : “C’était un super match d’amour”

Beverly D’Angelo dit que son mari s’est retiré dans les années 1990 quand elle lui a dit qu’elle était tombée amoureuse d’Al Pacino.

L’actrice de “Christmas Vacation” a expliqué qu’elle et le duc italien Lorenzo Salviati s’étaient mariés au début des années 1980, mais avaient compris qu’ils pouvaient partir et s’amuser, “mais s’il y avait des crises ou quoi que ce soit, nous reviendrions ensemble “, a-t-elle déclaré au magazine People.

“Mais quand j’ai rencontré Al Pacino et que je lui ai parlé de mon petit contrat, il a dit : ‘Eh bien, c’est fou'”, se souvient-elle.

D’Angelo a dit que la première fois qu’elle avait dit à son mari qu’elle était amoureuse de Pacino, il n’était pas jaloux, mais il rechignait à l’idée qu’elle soit avec un acteur.

AL PACINO RÉFLÉCHIT À LA FAME DU “PARRAIN” 50 ANS PLUS TARD : “DIFFICILE POUR MOI DE FAIRE FACE”

“Il a dit : ‘Un acteur ? Non, non, pas un acteur.’ Et j’ai dit : ‘Je l’aime vraiment, et nous parlons d’avoir des enfants, et il pense que c’est fou que je sois mariée, et maintenant je pense que ça l’est aussi.'”

Mais après avoir expliqué que c’était l’acteur de “Scent of a Woman”, elle a dit : “‘Al Pacino, il est fantastique. Je l’aime. Nous divorçons !'”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après le divorce, elle a dit : « C’est là que ma belle-mère a commencé à m’aimer, je crois. Il lui a fallu 15 ans pour comprendre que je n’étais pas dans [the marriage] pour un titre de richesse ou pour un privilège.”

Elle a ajouté: “C’était un grand match d’amour.”

D’Angelo et Pacino ne se sont jamais mariés, mais ils ont eu deux enfants ensemble : les jumeaux Olivia et Anton qui ont maintenant 21 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le couple s’est séparé en 2003. “Le plus beau cadeau qu’Al m’ait jamais fait était de faire de moi une mère”, a-t-elle déclaré.