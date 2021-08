BACHELORETTE L’ex de Katie Thurston, Greg Grippo, a été « cassé » et a pleuré « TOUS les jours » après que leur combat a conduit à une mauvaise séparation.

Un ami proche du New Jersey natif l’a défendu sur Twitter contre les critiques affirmant que Greg était un « allume-gaz” en raison de son comportement en l’épisode choquant des dates de la ville natale d’hier soir.

Greg Grippo » pleurait TOUS LES JOURS » alors qu’il était » brisé » après son retour de la Bachelorette[/caption]

Katie Thurston et Greg ont eu un combat explosif qui a conduit à leur rupture choquante[/caption]

Comme presque la dernière heure a été consacrée à Grégoire, 28 ans et le temps que Katie a passé ensemble, une grande partie de cela a montré leur rupture dramatique.

Dans la scission prolongée, beaucoup prétendent que le acteur new-yorkais tentait de gagner la sympathie en jouant la « carte de la victime ».

« Ce jeu de victime auquel Greg joue ne fonctionne pas du tout. Et nous n’avons même pas encore abordé les bonnes choses », a écrit le célèbre blogueur Reality Steve alors que le début de leur combat était diffusé.

Citant le tweet, la copine de Greg, Kaitlyn Herman – qui commente régulièrement ses publications sur les réseaux sociaux – a riposté : « Le JEU DES VICTIMES ?

«C’était le plus vulnérable que j’aie jamais vu un homme parler de toute ma vie. Et la réponse était ‘J’aime juste te regarder.’

« JEU DE VICTIME »

« J’ai regardé cet homme pleurer TOUS LES JOURS quand il est rentré à la maison. Il était CASSÉ », s’est-elle exclamée.

L’ancien de Big Brother a continué à le défendre davantage lorsqu’un fan a écrit que Greg continuait de « parler de Katie ».

«Il ne lui demandait pas de dire je t’aime et il l’a clairement dit. Pas pour rien non plus, de nombreuses pistes ont dit je t’aime à ce stade (à plusieurs personnes) », a-t-elle insisté.

Dans l’épisode explosif de la ville natale de cette saison, Greg a admis avoir atteint son « point de rupture » au cours d’une bagarre passionnée entre son ex.

L’ancien concurrent a commencé à sangloter dans une scène émouvante alors qu’il disait à Katie: « Je n’avais aucune idée que j’allais tomber amoureux de toi, mais je l’ai fait.

«Je n’ai jamais été aussi vulnérable de ma vie avec qui que ce soit. Je ne me mettrai pas deux fois à genoux, c’est une affaire unique pour moi et je sais que je n’aurai aucun regret à la fin.

Cependant, Katie a simplement répondu: « J’adore te regarder. »

Greg a semblé très contrarié par la réponse courte, ce qui a amené Katie à ajouter : « J’ai dit à votre famille que notre lien est si fort et je crois en nous. Tu sais ce que je ressens pour toi, n’est-ce pas ? »

COMBAT EXPLOSIF

« Je tente de, » Grégoire a réagi avec un regard décevant.

Le couple a alors un longue dispute sur Greg étant malheureux, ce que Katie prétend être «clair» pour elle.

Le lendemain matin, leur combat s’est poursuivi, alors que Greg a dit à Katie: «Vous me donnez des réactions de surface à tout. Vous ne m’écoutez pas.

« Je suis juste confus », a répondu Katie frénétique en essayant de désamorcer la situation.

Greg a ensuite élevé la voix et a déclaré : « .

« Je ne nous ai jamais abandonnés. Il y a manifestement une déconnexion ici. Même si ça me fait mal, j’ai atteint mon point de rupture avec ça. Je t’ai tout donné.

GREG ATTEINT LE ‘POINT DE RUPTURE’

Katie a semblé désemparée et a demandé: «Je ne peux même pas comprendre ce que vous dites en ce moment. As tu fini? »

« Oui. C’est exactement ce que je dis. Il n’a jamais été question d’une rose, tout ce que je demandais, c’était Katie. J’aime tout chez toi et je t’ai vraiment vu comme ma fille », lui a assuré Greg.

Le New-Yorkais a ensuite fait irruption hors de la chambre d’hôtel de Katie – l’amenant à le chasser en larmes.





Une fois qu’elle l’a trouvé recroquevillé sur une chaise, il lui a dit : « Tout ce que je sais, c’est que je mérite plus que ce qu’on m’a donné de votre côté.

« Eh bien, je ne suis plus heureux ici. Je ne suis pas. J’en ai fini ici », a répondu Greg avant de quitter le plateau en trombe – laissant Katie pleurer seule sur le sol.

Elle s’est alors levée et a commencé à crier : « J’ai fini. j’ai fini j’ai fini j’ai fini. Je rentre à la maison », avant de l’appeler le « plus grand chagrin » de sa vie.

Kaitlyn Herman – qui était sur Big Brother – a défendu son ami Greg[/caption]

abc

Le concurrent a fait fondre en larmes Katie lors de leur confrontation houleuse[/caption]

abc

Greg s’est éloigné de Katie à plusieurs reprises avant de finalement l’arrêter[/caption]