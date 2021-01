Un des Armie Hammer‘s exes se présente et partage son expérience avec l’acteur.

Dans une interview exclusive avec E! Nouvelles, Paige Lorenze a rappelé comment sa relation avec le Appelez-moi par votre nom star a commencé sur Instagram. Au fil du temps, le couple a commencé à se rencontrer et a défini plus tard leur lien comme une «relation ouverte polyamoureuse», a-t-elle expliqué.

Selon le mannequin de 22 ans, Armie s’est d’abord connectée avec elle en 2019. «Il m’avait suivi sur Instagram et je ne l’avais pas suivi car je ne savais pas qui il était en fait», a-t-elle expliqué à E! Nouvelles. «Puis j’ai vu qu’il était toujours marié et non séparé, donc je n’ai pas répondu ou je ne lui ai pas répondu ou quoi que ce soit d’autre. Mais quand j’ai déménagé à Los Angeles, nous avons pris contact.

En juillet 2020, Armie et sa femme Elizabeth Chambers rompu après 10 ans de mariage. À l’époque, le couple avait déclaré dans un communiqué que leur relation en tant que coparents et amis « restait notre priorité ».

Lorsque vous parlez à E! News, Paige a déclaré qu’elle avait déménagé à Los Angeles en septembre 2020 où elle avait pu entrer en contact avec Armie en personne. Elle a décrit l’acteur comme «vraiment charmant, vraiment beau, drôle» et un homme qui «a vraiment captivé la pièce».