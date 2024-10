L’ex-danseuse de Jennifer Lopez partage sa décision de changer de carrière avec elle : « Désolé, J.Lo, je me choisis ! » | Hollywood

Dans une récente interview franche, Cody Rigsby a décrit son expérience en tant que danseur travaillant pour Jennifer Lopez. Il travaillait autrefois comme backdancer pour divers artistes populaires sur scène. Cependant, il a fait pivoter sa carrière après son expérience professionnelle avec Lopez. Rigsby a déclaré que l’équipe du chanteur l’avait mal traité tout le temps. Cody Rigsby partage son expérience décevante en tant que danseur pour Jennifer Lopez, citant le mauvais traitement de la part de son équipe. (@jlo/Instagram, @CodyRigsby/X)

L’expérience professionnelle de Cody Rigsby avec J.Lo

Il a révélé que travailler avec Lopez n’était pas le meilleur moment comme il l’avait espéré autrefois. Rigsby a expliqué : « J’ai dû quitter le monde de la danse parce que je jouais un peu à la marelle avec – un pied dedans, un pied dehors. Je veux dire, danser pour J.Lo ? C’était un rêve devenu réalité ! Mais bébé, quand l’équipe commence à te traiter comme le latte tiède d’hier ? Euh-euh. Personne n’a le temps pour ça. L’instructeur Pelton a ajouté : « Alors je me suis regardé dans le miroir, j’ai fait un tour de diva et j’ai dit : ‘Désolé, J.Lo, je me choisis ! » J’ai eu mon moment Beyoncé. L’amour-propre, les gens ! » tel que rapporté par Ok! Magazine.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un se plaint du mauvais comportement présumé de l’équipe de Lopez.

Allégations précédentes concernant la mauvaise conduite de J.Lo et de son équipe

Plus tôt, une femme qui affirmait travailler pour un aéroport privé de Long Island avait qualifié la chanteuse de « personne cauchemardesque ». Elle a affirmé que l’équipe de J.Lo avait exigé une liste de demandes satisfaites pour son arrivée dans 20 minutes, qui comprenait « un seau KFC ». La femme a déclaré : « Elle prenait l’avion le matin avant l’ouverture et son équipe a paniqué parce que nous ne l’avions pas. On m’a demandé d’aller en chercher et son équipe m’a donné de l’argent. J’ai roulé comme une chauve-souris et j’ai dû les supplier d’ouvrir plus tôt et d’en faire un pour elle.

Elle a ajouté : « Alors que je reviens à toute vitesse, je lève les yeux et vois son vol décoller, même si [sic] ils ont dit qu’elle ne partirait pas sans ça. Ils m’ont juste envoyé faire ça en guise de punition, je suppose ? »

Elle a également affirmé qu’un technicien de ligne avait dû « se démener » et acheter des fruits dans un magasin pour son plateau de fruits, car la chanteuse de On The Floor aurait paniqué de ne pas en voir à son arrivée. Elle a ajouté: « Je demande un peu d’intimité, mais exiger que personne n’établisse de contact visuel est une banane. »