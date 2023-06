L’ex-mari d’Anne Heche, James Tupper, a expliqué comment lui et leur fils de 14 ans, Atlas, s’en sortaient après la mort de l’actrice en août.

L’acteur de 57 ans a déclaré au magazine People que lui et Atlas s’appuyaient l’un sur l’autre après la mort de la star de « Six Days, Seven Nights » à l’âge de 53 ans à la suite d’un accident de voiture.

« Nous prenons soin les uns des autres et prenons les choses un jour à la fois », a déclaré Tupper lors du gala Race to Erase MS à Los Angeles vendredi.

« Nous avons beaucoup de soutien et de famille autour de nous, et cela n’aide pas. Elle nous manque toujours, elle nous manque tous les jours, nous l’aimons », a ajouté l’alun de « Revenge ».

ANNE HECHE, 53 ANS, PAISIBLEMENT RETIRÉE DE L’ASSISTANCE VITALE »

Tupper et Heche ont commencé à se fréquenter en 2008 après s’être rencontrés sur le tournage de leur émission à succès ABC « Men in Trees » et ont accueilli Atlas l’année suivante. L’ancien couple était ensemble depuis plus de 10 ans avant de se séparer en janvier 2018.

Heche était auparavant mariée à Coley Laffoon, 49 ans, avec qui elle a partagé son fils Homer, 21 ans. Les deux se sont mariés en 2001, mais Laffoon a demandé le divorce en 2007. Leur séparation a été finalisée en mars 2009.

En janvier, Tupper a partagé qu’aider Atlas à traverser son chagrin était sa « toute priorité ».

« Je veux dire que je vais très bien, mais ça a été une période très, très difficile », a expliqué Tupper. « Une très grande transition et passer du temps avec mon garçon et s’occuper de lui, c’est essentiellement tout mon objectif.

« C’est très difficile chaque fois que vous perdez un parent comme ça. Tout votre monde bascule, et je pense que les enfants vivent des traumatismes d’une manière que les adultes ne vivent pas.

« Les adultes ont un contexte dans lequel le mettre, mais pas les enfants. Vous voulez l’enterrer, vous voulez l’oublier et le dépasser. Il se trouve que j’ai aussi perdu ma mère quand j’étais très, très jeune. Donc, je comprends en quelque sorte ce qu’il traverse. »

La star de « Big Little Lies » a noté que « le chagrin est une chose difficile », ajoutant qu’il « vient par vagues ». Il a expliqué qu’il était devenu « tellement bouleversé » parfois en conduisant qu’il devait arrêter sa voiture.

« Ce choc qu’elle est partie maintenant – quelqu’un que tu aimais vraiment et que tu connaissais vraiment très, très bien – [it’s] impossible de s’en remettre rapidement », a déclaré le natif du Canada à People.

Tupper a ajouté que jouer au tennis et compter sur le soutien de ses « vraiment bons amis » a aidé Atlas à faire face à la perte de sa mère.

« Atlas s’est mis au tennis. Donc, il joue environ deux à trois heures par jour, et je pense que cela crée un très bon équilibre », a déclaré Tupper. « Donc, en gardant soigneusement ces choses en équilibre, c’est comme ça que nous traversons le deuil. »

Selon un rapport du bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles, Heche est décédée des suites de « blessures par inhalation et thermiques » après avoir été impliquée dans une collision de voitures enflammée le 5 août à Mar Vista.

Les coroners ont également répertorié une « fracture sternale due à un traumatisme contondant » dans « d’autres conditions importantes » pour sa mort.

Heche a subi une « lésion cérébrale anoxique grave » et est restée « dans le coma » sous soins médicaux au Grossman Burn Center de West Hills pour avoir l’opportunité de faire don de ses organes via la OneLegacy Foundation.

« Ça a longtemps été son choix de faire don de ses organes , et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certaines sont viables », a confirmé son représentant à l’époque.

Heche a été « pacifiquement retiré de l’assistance respiratoire » le 14 août après avoir été déclaré en état de mort cérébrale quelques jours auparavant.

Après sa mort, Homer a fait face à une bataille judiciaire controversée avec Tupper, qui a contesté la nomination de Laffoon en tant que tuteur de sa succession.

Tupper initialement documents déposés cherchant à s’établir comme tuteur de son fils, qui est légalement mineur, mais sa requête a été rejetée en novembre.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.