L’ex d’Anne Heche, Coley Laffoon, dit que leur fils Homer est «fort» dans le message émotionnel: «J’ai notre fils»

L’ex-mari d’Anne Heche, Coley Laffoon, a déclaré que leur fils Homer, 20 ans, est “fort” et ira “OK” dans un message émouvant après sa mort vendredi.

“Je l’aimais et elle me manque et je le ferai toujours”, a déclaré Laffoon dans une vidéo publiée sur Instagram. “Homer va bien. Il est en deuil, bien sûr. C’est dur, c’est vraiment dur comme tout le monde peut l’imaginer. Mais il est entouré de sa famille et il est fort et il ira bien.”

Laffoon a remercié ceux qui s’étaient enregistrés pour voir comment lui et Homer allaient au milieu de l’hospitalisation de Heche à la suite d’un violent accident de voiture à Los Angeles le 5 août et de sa mort vendredi.

“Votre enregistrement, nous montrant votre cœur, offrant des prières et tout, si beau, merci”, a déclaré Laffoon. “C’est dur pour moi, c’est dur pour ma famille, c’est dur pour Homer. Mais nous nous sommes bien entendus et nous avons beaucoup de soutien et tout ira bien.”

LE FILS D’ANNE HECHE REND HOMMAGE APRÈS LA MORT DE SA MÈRE: “J’ESPÈRE QUE MA MAMAN EST SANS DOULEUR”

Laffoon et Heche se sont mariés de 2001 à 2009.

L’actrice de “Six jours, sept nuits” a été hospitalisée dans le coma il y a une semaine après avoir percuté avec sa voiture une maison du quartier de Mar Vista à Los Angeles vendredi dernier. Elle était soupçonnée de conduite sous influence.

Heche a subi une lésion cérébrale “grave” à la suite de l’accident et a été déclaré en état de mort cérébrale vendredi.

“Anne est probablement – ​​j’aimerais penser qu’elle est exempte de douleur et qu’elle apprécie ou expérimente la suite de son voyage”, a poursuivi Laffoon. “Elle est arrivée chaude et elle avait beaucoup à dire.”

Il a poursuivi en retenant ses larmes : “Elle était courageuse et intrépide et aimait vraiment fort et n’a jamais eu peur de nous faire savoir ce qu’elle pense et ce en quoi elle croyait, et c’était toujours de l’amour. Tout était question d’amour. Alors, au revoir, Anne. Je t’aime. Merci. Merci pour tous ces bons moments. Il y en avait tellement. Et à bientôt de l’autre côté. En attendant, j’ai notre fils. Il ira bien. Je t’aime.”

ANNE HECHE MORT À 53 ANS

Homer Laffoon est le fils aîné de Heche.

Elle a également un fils, Atlas, 13 ans, avec l’acteur James Tupper, avec qui elle a été de 2007 à 2018.

Homer a rendu hommage à sa maman vendredi. “Mon frère Atlas et moi avons perdu notre mère. Après six jours de sautes émotionnelles presque incroyables, je me retrouve avec une tristesse profonde et sans mots. J’espère que ma mère est libérée de la douleur et commence à explorer ce que j’aime imaginer comme sa liberté éternelle, “, a déclaré Homer dans un communiqué à Fox News Digital.

“Au cours de ces six jours, des milliers d’amis, de membres de ma famille et de fans m’ont fait connaître leur cœur. Je suis reconnaissant pour leur amour, comme je le suis pour le soutien de mon père, Coley, et de ma belle-mère Alexi, qui continuent d’être mon rocher. pendant ce temps. Repose en paix maman, je t’aime, Homer”, conclut le communiqué.