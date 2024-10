L’ex Danielle Peazer de Liam Payne révèle le message final qu’il lui a envoyé dans un message d’hommage touchant | Danielle Peazer, Liam Payne | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Liam Paynel’ex-petite amie de Danielle Peazer a partagé un hommage touchant après son décès la semaine dernière à l’âge de 31 ans.

Dans sa longue déclaration sur Instagram, Danielle a révélé le dernier message qui Liam je lui ai envoyé il y a quelques semaines à peine et à quel point c’était une note émouvante à recevoir.

Liam et Danielle avons formé un couple intermittent pendant deux ans après leur rencontre Le facteur X. Elle était danseuse et il participait à des compétitions dans le cadre de Une direction. Ils étaient ensemble jusqu’à leur rupture en 2013. Ils sont restés en contact au fil des années et Danielle elle est maintenant la mère de sa fille Mia avec son petit ami Sonny Joie.

Rendez-vous à l’intérieur pour lire ce que Danielle Peazer a écrit dans sa déclaration…

Dans sa déclaration, Danielle a révélé comment elle avait reçu un texto de Liam il y a quelques semaines seulement.

« Recevoir un message de votre part il y a quelques semaines exprimant votre bonheur pour l’amour que j’ai trouvé avec Sonny et Mia est quelque chose que je chérirai pour toujours », a-t-elle déclaré.

Vous pouvez lire la déclaration complète ci-dessous…

Même si nous prenons tous le temps de naviguer dans un monde sans Liam, il est important de se rappeler que même s’il a été adoré par des millions de personnes en tant que musicien de renommée mondiale au cours de la dernière décennie, il a également été le fils et le frère de quelqu’un pendant plus de 30 ans, un ami. à tant de personnes et plus récemment à un oncle.

Son rôle le plus important et ce dont il était le plus fier parmi tous ses succès monumentaux était d’être père. L’idée qu’un enfant grandisse sans l’un de ses parents est déchirante et injuste.

Au fils de Liam, Bear, ainsi qu’à ses parents et sœurs, mon amour, mes pensées et ma force vont à vous. L’ampleur de cette perte est incompréhensible et je continuerai à vous soutenir de toutes les manières possibles.

LJP,

Cela ne semble toujours pas réel. Même si j’étais conscient de vos luttes au fil des années, j’espérais et priais pour que ce jour n’arrive jamais. Mais maintenant, nous sommes tous confrontés à la réalité de vivre une vie sans votre présence.

Il est courant dans des moments comme celui-ci que les gens disent « J’espère qu’il savait à quel point je tenais à lui », mais je sais que vous saviez ce que je ressentais, c’était une chose pour laquelle nous étions vraiment bons : être brutalement honnête avec nos sentiments pour chacun. l’autre, que l’autre veuille ou non l’entendre.

Parfois, tu étais ma personne préférée au monde entier, mais tu pouvais aussi m’exciter tellement et je t’énervais probablement aussi parfois. C’est quelque chose que nous avons appris à accepter les uns les autres pendant 14 ans, nous pouvions être en désaccord sur tant de choses tout en continuant à veiller les uns sur les autres en cas de besoin et à rire de nos désaccords et de notre comportement mesquin 10 minutes plus tard.

Notre relation a peut-être pris fin en 2013, mais cela ne semblait être que le début de notre histoire. Les choses que nous avons traversées et vécues jusqu’à l’année dernière pourraient être décrites comme uniques pour certains et incomprises par d’autres, mais je pense qu’au fond, nous avons toujours su que nous aurions une sorte de connexion pour toujours, quel que soit l’endroit où nous nous trouvons. des vies nous ont pris.

Il vous a fallu un peu plus de temps pour trouver la personne que vous vouliez être afin d’être le plus heureux, mais alors que la plupart d’entre nous ont l’adolescence et la vingtaine pour en apprendre davantage sur nous-mêmes, vous avez passé ces années à donner plus au monde que jamais. il le fallait. J’aurais aimé que tu saches que tu étais toujours plus que suffisant pour ce monde sans avoir à chercher un rôle à jouer juste pour plaire aux autres.

Merci de m’avoir appris l’importance de fixer des limites et le fait que je dois toujours protéger mon cœur. Recevoir un message de votre part il y a quelques semaines exprimant votre bonheur pour l’amour que j’ai trouvé avec Sonny et Mia est quelque chose que je chérirai pour toujours.

Je suis désolé que votre histoire ne se soit pas terminée différemment, et je suis désolé que vous n’ayez jamais pu partager davantage votre magie avec le monde.

Repose-toi tranquille mon ami.

J’adore Danielle x

Lire Danielleles premiers commentaires de sur la perte de Liam.