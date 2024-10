L’ex-Danielle Peazer de Liam Payne partage le dernier message du regretté chanteur

« Je suis absolument dévasté par le décès de mon incroyable ami, Liam », a écrit Niall dans une longue déclaration sur Instagram. « Cela ne semble tout simplement pas réel. Liam avait une énergie pour la vie et une passion pour le travail qui étaient contagieuses. Il était le plus brillant dans chaque pièce et faisait toujours en sorte que tout le monde se sente heureux et en sécurité. »

Le chanteur de « Slow Hands » a continué à se remémorer son passage aux côtés de Liam dans One Direction.

« Tous les rires que nous avons eu au fil des années, parfois sur les choses les plus simples, me reviennent à l’esprit à travers la tristesse », a ajouté Niall. « Nous avons pu vivre ensemble nos rêves les plus fous et je chérirai chaque instant que nous avons vécu pour toujours. Le lien et l’amitié que nous avions n’arrivent pas souvent dans une vie. »

Niall, qui avait Liam et sa petite amie Kate Cassidy en tant qu’invité à son récent concert à Buenos Aires, a également détaillé ce que c’était que de revoir son ami pour la dernière fois.

« Je me sens tellement chanceux d’avoir pu le voir récemment », a écrit Niall. « Malheureusement, je ne savais pas qu’après lui avoir dit au revoir et l’avoir serré dans mes bras ce soir-là, je lui dirais au revoir pour toujours. C’est navrant. Mon amour et mes condoléances vont à Geoff, Karen, Ruth, Nicola et bien sûr à son fils Bear. Merci pour tout, Payno. Je t’aime mon frère.