L’ex d’Andrew Cuomo, Sandra Lee, est aperçue avec un nouvel homme à St Tropez alors qu’un scandale de harcèlement sexuel fait pression sur le gouvernement

L’ex d’ANDREW Cuomo, Sandra Lee, a été repérée avec un nouvel homme à St Tropez alors qu’un scandale de harcèlement sexuel exerce une pression sur le gouverneur.

Lee, une célèbre chef, aurait été aperçue avec un autre homme près de deux ans après sa séparation de son petit ami de longue date, Cuomo.

L’ex de Cuomo, Sandra Lee, aurait un nouvel homme Crédit : Getty

Cuomo et Lee sont sortis ensemble pendant environ 14 ans Crédit : Getty – Contributeur

Lundi, Lee et son homme ont été aperçus en train de dîner au restaurant chic L’Opera, selon Page Six.

Lee, 55 ans, et Cuomo, 63 ans, sont sortis ensemble pendant 14 ans avant de se séparer, au milieu d’allégations selon lesquelles il l’aurait trompée, ce que le gouverneur a nié.

Une source a déclaré au point de vente que Lee se sentait bien à la fin d’un voyage de perte de poids qu’elle partageait avec les fans.

« Entre son récent anniversaire, et se sentant bien et en bonne santé, Sandra se sent particulièrement reconnaissante et bénie pour sa vie en ce moment », a déclaré la source.

On ne peut pas en dire autant de son ex, dont le scandale de harcèlement sexuel a atteint de nouveaux sommets mardi.

ENQUÊTE SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL CUOMO

Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé qu’une enquête sur la conduite de Cuomo avait révélé qu’il avait « harcelé sexuellement plusieurs femmes », y compris des membres de son propre personnel, des membres du public et des employés de l’État.

James a déclaré que le gouverneur « avait harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État en violation des lois fédérales et des États.

« L’enquête indépendante a révélé que le Gouverneur Cuomo avait harcelé plusieurs femmes, dont beaucoup étaient de jeunes femmes, en se livrant à des tâtonnements, des baisers, des câlins non désirés et en faisant des commentaires inappropriés.

James a également accusé le gouverneur de cultiver un « lieu de travail toxique », laissant les employés craignant de porter plainte pour inconduite, permettant au « harcèlement » de se produire.

Les allégations ont conduit à de nombreux appels à la démission du gouverneur.

Plus d’une demi-douzaine d’allégations de harcèlement sexuel ont été portées contre Cuomo plus tôt cette année, les allégations allant de cas de baisers, de câlins et de tâtonnements non désirés à des remarques inappropriées de nature sexuelle.

L’enquête a également conduit à des appels pour que le frère du gouverneur, Chris Cuomo, soit expulsé de CNN en raison de son implication dans l’aide à la rédaction de déclarations de son frère après le début des allégations de harcèlement.

L’enquête d’AG a révélé que l’animateur de CNN envoyait un courrier électronique aux conseillers de son frère sur la manière de répondre aux allégations dans une déclaration publique.

Chris, cependant, n’a rien mentionné au sujet du scandale lors des épisodes de mardi ou mercredi soir de son émission d’information, Cuomo Prime Time.

Pendant ce temps, le gouverneur Cuomo a nié tout acte répréhensible.

Après la parution du rapport mardi, il a tenu une conférence de presse disant que tout malaise qu’il avait causé n’était pas intentionnel.

« Je n’ai jamais touché personne de manière inappropriée ni fait d’avances inappropriées », a-t-il déclaré.

« J’ai 63 ans et j’ai vécu toute ma vie en public », a-t-il ajouté.

« Ce n’est tout simplement pas qui je suis et ce n’est pas ce que j’ai jamais été. »

Cuomo a admis qu’il « glisse » parfois et embrasse, étreint ou embrasse des personnes qu’il connaît, et même des étrangers, mais a nié que les actes étaient motivés par le sexe.

L’ancien couple s’est séparé il y a environ deux ans Crédit : Getty