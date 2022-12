L’ex d’Amber Gill, Teddy Edwardes, la frappe après avoir révélé qu’elle sortait avec la joueuse d’Arsenal Jen Beattie

L’ex d’AMBER Gill a jeté de l’ombre sur la star de Love Island après avoir semblé confirmer sa romance avec Jen Beattie d’Arsenal.

La star de télé-réalité, 25 ans, a été filmée en train de soutenir Jen lors d’un récent match de football après s’être rapprochée d’elle au cours des derniers mois.

L'ex d'Amber Gill, Teddy Edwardes, semble avoir attaqué la star de Love Island

Teddy a déclaré qu'elle refusait à nouveau de sortir avec "quiconque aux yeux du public"

Mais la nouvelle n’a pas été bien accueillie par Teddy Edwardes, qui était lié de manière romantique à Amber en octobre.

La star d’Incassable s’est rendue sur Instagram et a semblé viser son ex.

Sous-titrant une photo de patins à glace, Teddy a écrit: “Je ne sortirai plus jamais avec quelqu’un aux yeux du public…

“… l’embarras d’être toujours pris dans des drames lesbiens sur l’arrondissement de l’ombre est en fait trop et je ne veux pas être associé.”

Teddy a terminé son message : “Donnez le rôle à quelqu’un d’autre s’il vous plaît.”

L’année dernière, Amber a raconté qu’elle était ouverte à sortir avec des femmes après avoir admis qu’elle était attirée par elles.

La star de la télé-réalité – qui a remporté Love Island en 2019 – avait auparavant taquiné ses abonnés sur les réseaux sociaux en lui disant qu’elle pourrait être bisexuelle.

Puis en octobre, elle a été liée à la star de Big Proud Party Agency de BBC Three, Teddy.

Amber a été aperçue en train de laisser des icônes emoji séduisantes sur son profil Twitter avant qu’elles ne soient repérées ensemble à Londres.

Cependant, Amber semble être maintenant passé à la footballeuse d’origine écossaise Jen.

La semaine dernière, Amber a partagé une vidéo d’elle-même dans une loge à l’Emirates Stadium, domicile de l’Arsenal Football Club.

Amber était dans la foule pour soutenir l’équipe féminine d’Arsenal alors qu’elle affrontait la Juventus mercredi soir.

Jen a également posté une histoire Instagram d’elle-même, agitant apparemment en direction des boîtes avec des émojis aux yeux de cœur.

Les fans se sont précipités pour commenter le clip d’Amber, avec une écriture: “Elle est avec Jen Beattie.”

Un autre a posté: “L’histoire Insta de Jen a tellement de sens maintenant, je suis tellement là pour ces deux-là.”

Un troisième a ajouté: “CELA DOIT ÊTRE CONFIRMÉ.”

Pendant ce temps, Amber a abordé sa sexualité cet été.

Elle a déclaré: “Changer d’équipe a été la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie. Regarder des hommes me rend malade. Je ne pouvais plus m’y remettre. »

Elle a également déclaré au magazine Closer : « Je ne suis pas à 100 % sur les mecs. J’étais énervé à l’époque avec les mecs quand j’ai dit tout ça [on Twitter] mais oui, je suis sorti avec des filles, dans le passé et récemment aussi, c’est super.

« Les filles sont magnifiques ! Avant, je n’avais pas conscience [about my sexuality] et maintenant j’ai la conscience et c’est ce que c’est, je n’ai pas de type ; J’aime ce que j’aime.

“Je sors toujours avec des gars, je dis juste que je sors avec qui je veux sortir, quand je veux sortir avec eux – Ce n’est pas si important et je n’aime pas le définir.”

Amber était liée à la star incassable Teddy en octobre

La star de Love Island a semblé confirmer sa relation avec Jen Beattie la semaine dernière

