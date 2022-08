L’ex d’Amala Paul, Bhavninder Singh ARRÊTÉ; Une actrice décédée porte plainte pour traumatisme mental, harcèlement et fraude financière

Les flics du Tamil Nadu ont arrêté l’ex-petit ami d’Amala Paul, Bhavninder Singh Dhatt, pour harcèlement moral et tricherie. L’actrice de Cadaver a déposé une plainte auprès de la branche du crime de Villupuram où elle a allégué que Bhavninder avait abusé de ses fonds et l’avait menacée. Elle a dit qu’il était un tricheur et lui a causé un immense trouble mental. En novembre 2020, Amala Paul avait déposé une plainte en diffamation contre Bhavninder Singh Dhatt. Il est chanteur de profession. Elle a allégué qu’il avait publié leurs photos privées d’un tournage en 2018 en tant que photos de leur mariage. Le tournage a eu lieu à Goa. Amala Paul a déclaré que cela lui avait causé un immense stress mental. Les flics lui ont dit de déposer une plainte officielle à ce moment-là. Il semble qu’ils aient également conclu un partenariat commercial.

Après la séparation du couple, Bhavninder Singh aurait abusé de ses fonds et de ses propriétés, ce qui lui aurait causé un énorme préjudice financier. Elle a dit qu’il avait émis des signaux indiquant qu’ils étaient un couple marié alors que ce n’était pas le cas. Elle a dit qu’il avait diffusé des photos de cette séance photo privée sans son consentement. En 2020, Bhavninder Singh Dhatt a partagé leurs photos sur son compte de réseau social. L’actrice ressemblait à une mariée en tenue du Rajasthan. Tout le monde a spéculé qu’elle avait secrètement noué le nœud. Plus tard, elle a précisé qu’il ne s’agissait que d’une séance photo. Mais les photos sont devenues virales et ont fait beaucoup de bruit.

En 2014, Amala Paul s’est mariée avec AL Vijay. Le mariage s’est terminé en 2017 par un divorce formel. Bhavninder Singh Dhatt et elle sont sortis ensemble pendant près de deux ans. L’actrice a été vue dans Cadaver sur Disney Hotstar. On la verra dans Christopher avec la superstar malayalam Mammooty et Aadujeevitham avec Prithviraj Sukumaran.