L’ex d’AJ Pritchard, Abbie Quinnen, lui tire dessus alors qu’elle se lève la nuit après qu’il l’ait jetée sur un «banc de parc»

ABBIE Quinnen a semblé prendre un coup à son ex AJ Pritchard ce soir alors qu’elle partageait un cliché très glamour.

Le mannequin, 25 ans, a eu le cœur brisé après que la danseuse AJ l’ait larguée pour une star de télé-réalité alors qu’ils étaient assis sur un banc de parc, bien qu’ils aient déjà parlé de mariage.

Dans un message pointu ce soir, Abbie a écrit: «Des filles magnifiques et magnifiques connaissent toujours leur valeur .”

Ses amis célèbres se sont précipités pour lui offrir son soutien, Vicky Pattison la qualifiant de “superbe” et Safiyya Vorajee ajoutant : “Une fille de rêve absolument magnifique.”

La semaine dernière, Abbie a raconté comment la star de Celebrity SAS: Who Dares Wins était sans émotion alors qu’il mettait fin à la relation après l’avoir surpris en train d’envoyer un texto à une autre femme.

AJ, 27 ans, sort maintenant avec sa co-vedette de télé-réalité Zara Zoffany.

La danseuse Abbie, 25 ans, a déclaré en larmes au Sun : « Je suis complètement dévastée et mon monde s’est effondré.

“AJ n’est pas la personne que je pensais qu’il était. Après tout ce que j’ai vécu avec lui, je pensais que nous serions ensemble pour toujours. Il a été la plus grande déception pour moi.

“Cela a ébranlé ma confiance après mon accident et j’ai besoin de me reconstruire maintenant. AJ était mon monde et je n’ai pas reconnu le gars qui rompait avec moi.





“Je n’arrêtais pas de lui poser des questions sur la fille des messages, mais à partir du moment où je l’ai évoquée, il a complètement changé.”

Abbie insiste sur le fait que tout était normal jusqu’à ce qu’il s’envole pour l’Amérique du Sud le mois dernier pour l’émission de téléréalité de Channel 5 The Challenge, où il apparaît aux côtés de Zara.