L’ex d’Adam Collard, Rosie Williams, dit qu’Ekin-Su et Paige sont “en difficulté” et envoie un avertissement sévère aux beautés de Love Island

L’ex d’ADAM Collard, Rosie Williams, dit qu’Ekin-Su Culculoglu et Paige Thorne sont “en difficulté” car ce sont les filles sur lesquelles il aura un œil, alors qu’elle lance un avertissement aux beautés.

La star controversée Adam est revenue dans la villa majorquine après quatre ans d’absence, et son ex Rosie, qu’il a rencontrée dans l’émission, dit que cela crée des problèmes pour les dames de la villa.

L’ex d’Adam Collard, Rosie Williams, a envoyé un avertissement sévère aux filles de Love Island alors qu’il entrait dans la villa[/caption] Érotème

Depuis son entrée dans la villa, Adam n’a pas perdu de temps pour attirer des filles pour des conversations, notamment Paige, 24 ans, Danica Taylor, 21 ans et Ekin-Su, 27 ans.

Rosie, 30 ans, a déclaré au Sun dans une conversation exclusive qu’Ekin-Su et Paige sont ceux qu’Adam, 26 ans, choisira, ajoutant qu’ils sont les plus similaires à elle et à son autre ex de la série, Zara McDermott.

Rosie a déclaré: “Je dirais que Paige est similaire à moi et Ekin-Su plus similaire à Zara en termes d’apparence, donc ces deux-là ont probablement des problèmes.

« D’après mon expérience, je dirais aux filles de ne pas se mettre en couple avec Adam. Ce serait certainement mon conseil.

«Nous avons fait le spectacle il y a quatre ans et ce que j’ai vécu n’était pas agréable ou très agréable du tout. Il a charmé beaucoup d’entre nous dans ma série, donc je suis sûr qu’il va essayer de faire fonctionner sa magie. Qu’il reste fidèle à sa parole est une autre chose, comme il ne l’a pas fait avec moi.

Rosie a regardé la série, mais s’est retrouvée dans une situation difficile quant à savoir si elle continuerait à suivre l’entrée de son ex dans la série.

Rosie a lancé un avertissement sévère à Ekin-Su (photo) et Paige, et dit qu’elles seront les filles qu’Adam connaîtra[/caption]

Elle a déclaré: «J’avais l’impression qu’Adam avait disparu de la planète pendant quatre ans et maintenant il est de retour dans mon visage maintenant que je l’oublie.

“Ça va être vraiment étrange de le regarder car il était probablement la partie principale de mon histoire sur Love Island – pas pour de bonnes raisons – et quand je le regarde en arrière et que je vois ce que je vivais, cela me rappelle de mauvais souvenirs.”





Rosie et Adam ont eu un bref partenariat dans la série, mais les choses entre eux se sont rapidement refroidies et Rosie a qualifié leur temps ensemble de “terrible”.

Rosie a ajouté qu’elle pense que son ex est parti dans la série pour la “renommée” et non pour “l’amour”, ajoutant : “Je pense qu’il est parti pour la célébrité. Il l’a fait une fois et n’a pas trouvé l’amour. Eh bien, en fait, il l’a trouvé avec Zara et l’a ruiné.

« Alors pourquoi reviendrait-il pour trouver ce qu’il n’avait pas trouvé en premier lieu ? C’est un peu étrange que ce soit le premier endroit qu’il ait choisi.

“Je pense qu’il a eu des copines depuis qu’il est sorti et ça n’a pas vraiment marché.”