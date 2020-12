Cressida Bonas s’ouvre sur son mariage verrouillé.

Dans un article récent pour Le spectateur, l’actrice et ancienne petite amie de Prince Harry a détaillé son expérience de mariage avec Harry Wentworth-Stanley au milieu de la pandémie de coronavirus.

«J’ai eu un mariage fermé. Un service religieux de 30 personnes, socialement éloigné et désinfecté a été organisé en moins de deux semaines», écrit-elle. « Les restrictions signifiaient pas d’hymnes, pas d’instruments à vent et pas de parole trop forte. Une déception pour une famille musicale. Pas ce que nous avions envisagé, mais un jour plus intime et spécial que nous n’aurions jamais pu imaginer. n’oubliera jamais. «

le La fièvre des tulipes La star a également partagé comment elle avait recyclé une robe pour la cérémonie. «Quatre jours avant le grand jour, j’ai marché dans Oxford Street à la recherche d’une robe de mariée», se souvient-elle. « Ne trouvant rien, je me suis souvenu d’une vieille robe Whistles que je portais autrefois James Arthur Clip musical. Je suis rentré chez moi et j’ai trouvé la robe poussiéreuse au fond de mon armoire. Après un peu de repassage, il était comme neuf. «